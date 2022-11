Comisia Europeană recomandă Guvernului României să implementeze o nouă Lege a dialogului social prin care să fie deblocate negocierile colective, mai ales că acesta este şi un jalon cuprins în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, ce ar trebui îndeplinit până la final de an, susţin reprezentanţii Blocului Naţional Sindical (BNS).

„BNS informează că pe 7 noiembrie 2022, la Bruxelles, a avut loc reuniunea Comitetului pentru Ocuparea Forţei de Muncă (EMCO). Principala temă a reuniunii a fost evaluarea stadiului dialogului social în fiecare ţară membră a Uniunii Europene. Cu această ocazie, Comisia Europeană a constatat, încă o dată, că dialogul social este lipsit de consistenţă în România. Comisia Europeană recomandă Guvernului României să implementeze o nouă Lege a dialogului social prin care să fie deblocate negocierile colective, mai ales că acesta este şi un jalon cuprins în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, ce ar trebui îndeplinit până la final de an. Astfel, pe zona de dialog social, România, alături de alte şapte state, este în continuare monitorizată de Comisia Europeană, în domeniul dialogului social”, se menţionează într-un comunicat al BNS remis AGERPRES.

Reprezentanţii confederaţiei sindicale afirmă că nu au existat dezbateri asupra proiectului de lege privind dialogul social în perioada recentă, adăugând că sunt situaţii în care partenerii sociali sunt consultaţi doar de formă.

Pe de altă parte, Comisia Europeană a constatat că, pentru perioada de programare 2021-2027, România a făcut paşi concreţi pentru consolidarea capacităţii instituţionale a partenerilor sociali. Asta pentru că a prevăzut fonduri europene ce pot fi alocate partenerilor sociali pentru a realiza studii, cercetări sau pentru a dezvolta politici publice, arată BNS. În plus, Comisia a constatat că România are un Comitet de monitorizare a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, structură din care fac parte şi partenerii sociali. Comitetul pentru Ocuparea Forţei de Muncă este principalul organism consultativ în domeniul ocupării forţei de muncă al Comisiei Europene.