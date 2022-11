Două babe discută la telefon:

– Moșul meu e în spital, i-au scos apendicele!

– Da?!? Ce-i ăla?!?

– Ceva mărunt și inutil, în josul burții.

– Aha, înțeleg! Cred că va trebui să-l internez și eu pe al meu!

Bade, cât mai bei pe zi?

– Cât îmi cade bine, dom’ doctor.

– Bine bade, cam câte pahare?

– Apăi…dom’ doctor, io-s beutor, nu contabil.

Mi-am cumpărat ieri lenjerie intimă. Când ajung să-i plătesc, casierița îmi spune:

– Asta e lenjerie intimă, să știți că nu se schimbă.

– Și eu acum ce fac, stau toată viața cu chiloții ăștia pe mine?

Doi vecini discută:

– Ascultă, vecine! Când este ziua ta de naștere?

– De ce întrebi?

– Aș vrea să-ți ofer o perdea, ca să nu mai fiu nevoit să văd ce faci cu dama aceea bine, când mai vine pe la tine.

– Aha… și ziua ta de naștere când este?

– De ce întrebi, vecine?

– Aș vrea să-ți ofer o pereche de ochelari, ca să vezi despre ce damă este vorba!

La croitorie:

− Vedeţi că mâneca stângă este mai scurtă decât cea dreaptă, îi spune clientul croitorului.

− E vina mea, domnule, aveţi dreptate, trebuia să vă iau măsura la amândouă…

– Domnule doctor, pot să mănânc cărnați afumați?

– Nu, cărnații afumați sunt foarte grei.

– O să-i țin cu amândouă mâinile.

O femeie sună la o firmă:

– Chemați-l, vă rog, pe domnul director Ia telefon!

– E ocupat.

– Dar eu sunt soția lui!

– Toate spun așa…

Doi prieteni opresc să alimenteze la o benzinărie și văd afișat anunțul: ”Dacă faceți plinul, puteți câștiga o partidă de amor gratis”. Fac plinul, se duc să plătească și vânzătorul îi pune să aleagă un număr între 1 și 10.

– Șase, zice unul dintre ei.

– Îmi pare rău, șase nu e număr câștigător astăzi, mai încercați și altă dată.

A doua și a treia zi se duc din nou și fac plinul, tot fără succes.

La plecare, cei doi prieteni stau de vorbă:

– Știi ceva, cred că treaba asta cu afișul e doar o mare păcăleală.

– Nu cred bă, soră-mea a câștigat de două ori până acum!

La o mare recepție, unde se adunase toată lumea bună a unui mare oraș, pentru a crea atmosferă, sunt aduse mai multe trupe de cântăreți și de comedie. Printre acestea și un dresor de purici. Acesta făcea demonstrații cu puricele John, care sărea exact acolo unde-i spunea dresorul. La un salt, puricele greșește și sare în sutienul foarte voluminos al unei doamne extrem de elegante. Doamna bagă mâna, îl caută, îl recuperează și-l înapoiază dresorului. Acesta vrea să continue demonstrația, dar puricele nu mai vrea să sară. Dresorul îl privește atent și-i zice doamnei:

– Stimată doamnă, vă rog să mă scuzați, ați putea să mai căutați?

– De ce?

– Pentru că ăsta nu este puricele John!

Un bețiv face baie într-un lac lângă cimitir și-și lasă hainele pe mal. Când a ieșit din apă, nu și-a mai găsit rufele. A intrat în cimitir, a luat două funde de la o coroană, și-a pus una în față și una în spate.

Pe stradă s-a întâlnit cu un polițist.

– Omule, trebuie să îți dau amendă!

– Pentru ce, domn’ polițist? Că nu sunt dezbrăcat, ce era să fac dacă mi-au furat hainele?

– Pentru ce scrie pe funde, mă prostule!

În spate scria: „Aici și-a depus familia ultimele sărutări”, iar in față scria: „Pupă-l pe Vasile, că nu se mai scoală-n veci!”.

Un tânăr stă de vorbă cu un domn mai în vârstă.

– Când mă însor, primul lucru pe care-l voi face va fi să o trimit pe soacră-mea doi ani în vacanţă!

– N-ai vrea să te însori cu fiica mea?

– Ascunde-te, Bulă, strigă bunicul, uitându-se pe vizor. Învățătoarea vrea să știe de ce ai lipsit azi.

– Ascunde-te tu! l-am spus că ai murit.

Ion se foiește în pat lângă Măria și nu poate adormi.

– Ioane, de ce nu poți dormi?

– Tu Marie, cum să-ți spun io ție, am o datorie de 2000 de lei la vecinu Petre, trăbă să-i dau banii mâine dimineață că lui îi trăbă neapărat, da io nu-i am. Şi mă tot gândesc cum să fac.

– Mă Ioane, stai tu liniștit că rezolv eu problema asta.

Se scoală Maria, iese în cămeșa de noapte pe pragul casei și începe să strige:

– Mă Petre, mă!

Aude Petre că îl strigă cineva și iese afară.

– Mărie, tu ești?

– Io-s mă Petre.

– Da ce-i baiu?

– Stai să te întreb ceva. Are Ion al meu o datorie la tine?

– Are.

– Și trăbă să ți-o plătească dimineață?

– Trăbă!

– No, auzi mă Petre. Să știi că Ion nu are de unde să-ți deie banii.

Intră Maria în casă și-i zice lu Ion:

– No Ioane, culcă-te tu liniștit că amu nu mai doarme Petre.

La o expoziţie de pictură, un vizitator se opreşte să admire un tablou şi se întreabă cu voce tare:

– O fi răsărit sau apus de soare?

Un bărbat din apropiere îl aude şi-i răspunde:

– E apus de soare.

– De unde ştiţi?

– Îl cunosc pe artist. Nu se trezeşte niciodată înainte de ora prânzului.

Bulă intră într-un magazin de cosmetice:

– Bună ziua! Aș dori o cremă împotriva mirosului de transpirație

– Pentru ce zonă?

– Zona autogării.

– Iubito, unde sunt ștergătoarele de pe mașină?

– Le-am dat jos.

– De ce?

– Pentru că polițiștii îmi tot pun bilețele sub ele!!!

Soția se întoarce acasă după petrecerea dată de firmă.

– Scumpule, nu striga. Îți povestesc cum a fost totul: toți au băut, eu n-am băut, toate s-au sărutat cu bărbați, eu nu m-am sărutat, am mâncat salate, am dansat, am participat Ia concursuri. Și gata. Ai o soție bravo. Întrebări sunt?

– Cum ți-ai rupt rochia?

– Dar de ce vindeți peștele atât de scump? L-ați prins cu cârlig de aur?

– Nu.

– Dar cum l-ați prins de i-ați pus prețul ăsta imens?

– Cu curent electric.

– Iubito, în seara asta aș fi în stare să îți aduc Luna și stelele de pe cer!

– Du și gunoiul, dacă tot ieși!

Un bărbat merge Ia pescuit.

Soția îl sfătuiește: Dacă vei vedea că sunt foarte scumpi știucile, încearcă să prinzi macrou! Nu te va costa prea mult!