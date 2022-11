V. Stoica

Primarul Ploieștiului, Andrei Volosevici, a anunțat în cadrul ședinței de ieri a Consiliului Local Ploiești că a pregătit un proiect de hotărâre pentru menținerea prețului actual al energiei termice, până la 30 aprilie 2023, ceea ce înseamnă că populația nu va plăti mai mult decât în prezent pentru apa caldă și căldura ce vor fi furnizate în intervalul ianuarie – aprilie 2023.

”Urmează să supunem atenției Consiliului Local un proiect de hotărâre, într-o ședință extraordinară, prin care vă rugăm să fiți de acord să aprobăm menținerea prețului local al energiei termice facturate populației, din 1 ianuarie 2023 până în 30 aprilie 2023, la 186,97 lei fără TVA, adică să păstrăm și în acest sezon ceea ce facturăm populației. (…) Repet, este ceea ce am făcut, am semnat și urmează să intre în comisii”, a anunțat edilul Ploieștiului, înaintea începerii ședinței propriu zise a consilierilor locali ploieșteni.

Valentin Marcu, președintele de ședință (PNL), a ținut, de altfel, să precizeze că grupul politic liberal susține acest proiect privind menținerea prețului la Gigacalorie facturat populației la nivelul actual, pentru întregul sezon rece 2022/2023.

În schimb, dacă în această privință există un consens, nu același lucru se poate spune în legătură cu achiziția de gaze naturale necesare producerii agentului termic pentru lunile care urmează. Primarul Volosevici a atenționat asupra modului în care trebuie achiziționate, la un preț decent, gazele naturale pentru funcționarea CET Brazi, acuzând că, în numai 12 zile de producere a energiei termice, s-ar fi creat un prejudiciu de 1,7 milioane de lei, din cauza prețului mare la care au fost cumpărate gazele pentru perioada aferentă lunii octombrie. În plus, edilul s-a arătat nemulțumit de lipsa de comunicare a Termo Ploiești cu ploieștenii, societatea care a preluat gestiunea serviciului public de termoficare, dar și a zecilor de avarii care nu ar fi fost anunțate de către actualul operator. Pe de altă parte, consilierul local liberal Gheorghe Sârbu a replicat că ”primarul caută un țap ispășitor”, deși ”criza apei calde a trecut”.