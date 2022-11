Din vara anului viitor, şi copiii între 0 şi 12 ani vor putea avea carte electronică de identitate

Nicoleta Dumitrescu

Potrivit directorului Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Prahova, Ornella Zecheru, la finalul lunii septembrie a.c. s-a încheiat procesul de digitalizare a peste 2,2 milioane de acte de stare civilă întocmite în ultimii 100 de ani la nivelul județului. În fapt, este vorba despre scanarea actelor de naștere, de căsătorie și de deces întocmite în ultimul secol – aceeași procedură având loc în toate județele din țară – în contextul în care, în ultimii doi ani, domeniul legislației de stare civilă din România are parte de multiple modificări și completări pentru a se adapta normelor UE, în momentul de față derulându-se două proiecte de interes național – cel referitor la sistemul informatic integrat pentru emiterea actelor de stare civilă și cel referitor la eliberarea cărții electronice de identitate. Astfel, digitalizarea actelor de stare civilă este primul proces de adaptare a legislației la normele europene, obiectiv care va avea ca rezultat ca, din toamna anului viitor, procesul de eliberare a acestor documente să se facă în sistem electronic, o persoană putând să solicite un duplicat după actul de naștere sau de căsătorie ori deces de la orice serviciu de stare civilă, indiferent de localitatea în care aceasta are domiciliul. Pe de altă parte, de la jumătatea anului viitor, în marile orașe ale României- inclusiv la Ploiești – se va pune în aplicare și proiectul ce vizează eliberarea cărților electronice de identitate. În acest caz, modificările sunt de mare substanță, în contextul în care vor urma să fie eliberate, în funcție de vârsta titularului, cărți de identitate electronice simple, cu amprentă, dar și cu cip și amprentă, inclusiv bebelușii sau copiii până în 12 ani putând să intre în posesia cărții electronice de identitate fără amprentă.

”Sistemul informatic integrat pentru emiterea actelor de stare civilă urmărește furnizarea serviciilor prin mijloace electronice, informatizarea fluxurilor de lucru în domeniul serviciilor de stare civilă și reducerea timpului de soluționare a cererilor, la nivelul județului Prahova. Tocmai de aceea, o primă etapă în acest proces a fost digitalizarea a 2,2 milioane de acte de stare civilă întocmite în ultimii 100 de ani. Acțiunea de scanare a actelor de naștere, de căsătorie și de deces a început în vara acestui an și s-a finalizat la sfârșitul lunii septembrie a.c., Prahova fiind printre județele cu cele mai multe înregistrări de acte de stare civilă din țară. Beneficiile punerii în practică a acestui prim proiect vor fi multiple: certificatele de stare civilă, care pot fi duplicate după certificatele de căsătorie, certificatele de naștere sau de deces, vor fi eliberate solicitanților în format electronic, cererile putând fi formulate de la orice primărie sau serviciu local de evidență a persoanelor, chiar dacă acea persoană locuiește în altă localitate sau județ, acest sistem integrat urmând să fie interconectat cu Registrul Național de Evidență a Persoanelor”, ne-a declarat Ornella Zecheru, directorul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Prahova. Potrivit interlocutoarei noastre, termenul de punere în practică a proiectului ce vizează sistemul informatic integrat pentru emiterea actelor de stare civilă este finalul lunii septembrie 2023. În acest context, la începutul anului 2023, și la Ploiești va începe testarea acestei aplicații, astfel încât, până pe data de 24 septembrie a aceluiași an, sistemul informatic integrat pentru emiterea actelor de stare civilă să devină operațional la nivelul întregii țări.

Noile cărți de identitate vor fi de mai multe tipuri, inclusiv cu cip și amprentă!

Punerea în practică a primului program menționat era mai mult decât necesar, întrucât este considerat un deschizător de drum pentru cel de-al doilea proiect, cel legat de eliberarea cărților electronice de identitate. ”La nivel național, Clujul este județ pilot pentru eliberarea cărților electronice de identitate. Așa cum a anunțat Ministerul de Interne, după jumătatea anului 2023, se va extinde implementarea acestui proiect și la nivelul marilor municipii din țară, inclusiv la Ploiești. Trebuie reținut însă faptul că noul document de identitate – respectiv cartea electronică de identitate – va înlocui treptat, până în luna august 2031, cărțile de identitate aflate în circulație în momentul de față din anul 1997. Dar, atunci când va începe emiterea cărții electronice de identitate, la cerere, aceasta va putea fi solicitată în vederea schimbării cu actul de indentitate aflat acum în circulație, precum și din alte motive care se regăsesc prevăzute în lege, respectiv schimbarea numelui, schimbarea domiciliului, la expirarea documentului vechi sau în caz de pierdere sau furt”, ne-a mai declarat directorul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Prahova, Ornella Zecheru. Potrivit acesteia, odată cu emiterea noilor documente se va înregistra și o premieră, și anume că inclusiv copiii, chiar și de câteva zile de la naștere, vor putea să aibă carte electronică de identitate. ”Așa cum se prevede în proiect, vor exista mai multe tipuri de cărți electronice de identitate. Și anume: simple, cu amprentă, cu cip și amprentă, provizorii, urmând să fie eliberat, totodată, și un document care va reprezenta dovada de reședință. Într-adevăr, și copiii, până la vârsta de 14 ani, vor putea intra în posesia unui act electronic de identitate. Concret, copiii de la 0 la 12 ani vor putea primi, la solicitarea părinților, act de identitate electronic fără amprentă, iar după vârsta de 12 ani, cu acordul părinților, act de identitate cu amprentă. Posesorilor cărților electronice de identitate cu cip și amprentă, aceste documente le vor da posibilitatea de a călători în străinătate, dar și posibilitatea de interconectare cu alte sisteme electronice gestionate de alte instituții, precum Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Tocmai de aceea, reglementările legale au prevăzut posibilitatea eliberării mai multor tipuri de acte electronice de identitate, astfel încât, la cerere, fiecare persoană să poată alege, în funcție de opțiune și convingeri. Mai trebuie adăugat și faptul că, din vara anului viitor, ca urmare a punerii în practică a primului program, cel referitor la sistemul informatic integrat pentru emiterea actelor de stare civilă, solicitarea cărții de identitate se va putea face din orice județ, în afara celui de domiciliu. Iar acest lucru va fi posibil întrucât, la începutul anului 2023, primăriile și serviciile locale de evidență a persoanelor vor fi dotate, gratuit, cu echipamente dedicate acestor programe ce vizează modificarea legislației de stare civilă”, ne-a mai precizat interlocutoarea noastră.

De precizat și faptul că, așa cum reiese din Registrul Național de Evidență a Persoanelor, populația activă la nivelul județului Prahova era, la începutul acestei săptămâni, de 767.216 de persoane, dintre care 19.047 figurau că au actele de identitate expirate sau că nu au solicitat eliberarea documentului de identitate, la împlinirea vârstei de 14 ani.