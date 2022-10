Echipa CSM Petrolul Ploieşti se întoarce victorioasă de la Târgu Mureş, după un meci nebun, pe care l-a avut sub control în marea majoritate a timpului, dar pe care îl putea pierde, nemeritat, pe secundele de final.

Ne-am impus cu 87-86 (16-22, 31-19, 26-23, 14-22) şi avem două victorii şi două înfrângeri după primele patru etape, dar şi un moral bun în perspectiva întâlnirii de sâmbăta viitoare, din Sala „Olimpia”, cu CSM Târgu Jiu.

Exceptând primul sfert, în care ne-am urnit greu – Brkic a fost retras rapid pe bancă din cauza celor două greşeli personale acumulate (minutul 4), iar defensiva a avut de suferit, în general, în faţa atacurilor adverse -, partida a fost la îndemâna băieţilor noştri. Secvenţa a doua a fost cea în care s-a rupt echilibrul în favoarea elevilor lui Mihai Popa, parţialul de 31-19, construit pe un joc ofensiv curat, cu scheme bine duse la capăt şi finalizate în special de Brkic (11), Mitchell (7), Misters (5) şi Popa Calotă (3 puncte, 3 pase decisive), făcând linişte în tribune.

După pauză, ploieştenii au rămas „în priză” şi au construit o diferenţă maximă de 15 puncte (48-63, minutul 24) ca urmare a unei serii de trei „triple” consecutive reuşite de Popa Calotă, Brkic şi Misters, iar meciul părea jucat. Au fost, totuşi, doar 9 puncte între cele două formaţii la intrarea în ultimul sfert, 64-73, dar am început bine şi ultima parte a jocului, iar tabela arăta din nou, după două minute, un ecart de 15 puncte: 64-79.

Le-am permis, însă, gazdelor un „run” de 6-0, întrerupt de Brkic cu un lay-up (70-81), dar finalul avea să fie mai încrâncenat decât ne-am fi dorit. Am intrat în ultimele două minute cu avantaj de 9 puncte, 84-75, dar atacurile lungi au dus la ratări în criză de timp, iar, de partea cealaltă, Gajovic şi Martinic au înscris de la distanţă pentru 81-84 (minutul 39). Milin a ratat de sub coş, acelaşi Gajovic a făcut 83-84 când mai rămăseseră 47 de secunde din meci, însă Brkic a răspuns cu o pătrundere uşor forţată, dar încheiată fericit, cu un coş ce a pus din nou 3 puncte între cele două echipe. Gazdele au cerut time-out, au revenit cu Person încercând să egaleze de la distanţă, dar reuşind un… airball, aşa că a urmat un fault rapid la Milin. Mai erau 10 secunde, iar sârbul a împărţit „liberele”, lipsa de inspiraţie continuând la celălalt panou, unde nu i-a oferit spaţiu lui Martinic pe o aruncare „de 3” şi muntenegreanul gazdelor n-a ratat de la linia de fault. La 86-87, cu 6 secunde din meci, Mihai Popa a mers pe mâna lui Misters, care a fost faultat rapid pe repunerea ce a urmat time-out-ului, însă letonul a ratat ambele „libere” şi i-a oferit lui Gajovic, în cele aproape 5 secunde rămase din meci, şansa de a încerca o acţiune „coast to coast” şi a întoarce, incredibil, soarta meciului. Din fericire, „veteranul” Mureşului a ratat de puţin şutul… din plonjon, mingea „muşcând” inelul după ce a revenit din panou și a oferit oficialilor gazdelor prilejul să protesteze pentru un aşa-zis fault suferit de muntenegrean…

Pentru CSM Petrolul Ploieşti au evoluat: Brkic (26 puncte, 2×3), Misters (21, 5×3), O. Popa Calotă (16, 2×3), Mitchell (12, 1×3), Milin (6), A. Ene (3, x3), Chiţu (2), B. Popa (1), K. Funderburk Jr. şi Aughburns.

Băieţii reuşesc, aşadar, o victorie mare în lupta pentru primele cinci poziţii ale Conferinţei A în fieful formaţiei care este cu un pas şi jumătate la Turneul Final al Cupei României după evoluţia impresionantă din turneul de la Voluntari, în care a cedat… miraculos, la numai 4 puncte, în faţa gazdelor din Ilfov!

În runda a 5-a, CSM Petrolul Ploieşti va juca în compania formaţiei CSM Târgu Jiu, meciul urmând să se desfășoare sâmbătă, 29 noiembrie, de la ora 18.00, în Sala Olimpia.