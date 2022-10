Primarul Andrei Volosevici dă asigurări că, în perioada sezonului rece, nu vor exista sincope în asigurarea funcţionalităţii unităţilor de învăţământ din oraş

N. Dumitrescu

După mai bine de două luni de „ceață” care a tot plutit deasupra Ploieștiului în ceea ce privește găsirea celei mai bune și mai rapide soluții ca să fie reluată furnizarea apei calde, dar și să fie asigurată, în sistem centralizat, căldura, în sezonul rece, pentru cei peste 130.000 de locuitori ai orașului care stau la bloc, pare că situaţia se înseninează ! Marți după amiază, s-a mai făcut un pas, destul de mare, în criza apei calde, declanșată la 1 august a.c., odată cu sistarea ei în cele peste 55.000 de apartamente din oraș, măsură care a afectat inclusiv instituțiile publice și spitalele. Concret, consilierii locali au aprobat delegarea serviciului de termoficare, prin încredințare directă, către societatea Termo Ploiești, aprobarea venind după ce, în aceeași zi, Consiliul Concurenței a dat avizul favorabil necesar în acest sens. Astfel, prin acest vot, S.C. Termo Ploiești SRL a devenit, oficial, operatorul serviciului de termoficare din municipiul reședință al județului Prahova. ”Operatorul Termo Ploiești SRL este înființat ca societate cu răspundere limitată, al cărei asociat unic este unitatea administrativ-teritorială (UAT) Ploiești. UAT Ploiești, reprezentată de Consiliul Local Ploiești, în calitate de asociat unic, exercită un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale acestuia în legătură cu serviciul de alimentare cu energie termică, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii”, se menționează în avizul primit de autoritățile locale, de la Consiliul Concurenței, pe data de 11.10.2022. De adăugat faptul că, după ședința menționată, primarul Andrei Volosevici a anunțat, pe pagina sa personală de facebook, faptul că ”Din acest moment (n.n. – marți seară), Termo Ploiești este împuternicită prin contract să furnizeze agentul termic, iar de mâine (n.n. de ieri), de la prima oră, ne vom ocupa de angajări (n.n. – preluarea acelora care au fost angajați la CET Brazi), de probele de presiune, pentru că există gazul necesar pentru a alimenta CAF2 (n.n. – cazanul de apă fierbinte nr. 2) care să furnizeze agent termic”. Pe de altă parte, ieri, după ce a avut o întâlnire cu inspectorul general al Inspectoratului Județean Prahova, edilul a mai anunțat că nu vor exista sincope în asigurarea funcționalității unităților de învățământ preuniversitar în perioada sezonului rece 2022-2023.

Trebuie menționat faptul că avizul dat de Consiliul Concurenței era mai mult decât important, deoarece, după ședința de marți seară, când s-a decis ca societatea Termo Ploiești să devină noul operator al serviciului de termoficare din oraș, se poate merge înainte și cu depunerea documentației la Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, în vederea obținerii licenței necesare pentru reluarea furnizării apei calde. Cert este că, deși, după cum s-a văzut și în ultimele zile, lucrurile au început să se miște, în continuare municipalitatea ploieșteană tot mai are reproșuri la adresa conducerii administrației județene, chiar dacă în postările pe facebook, atât ale Primăriei Ploiești, cât și ale primarului Andrei Volosevici, au început să se mai strecoare și câte un…mulțumesc! ”Municipiul Ploiești a obţinut avizul Consiliului Concurenței cu privire la intenția de atribuire directă către SC Termo Ploiești SRL a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat, în sistem producție, transport, distribuție al municipiului Ploiești. Mulțumim pe această cale echipei din cadrul Consiliului Concurenței care a înțeles urgența acestei solicitări şi pentru că a înțeles că este vorba de confortul a 130.000 de ploieșteni. Marți, la ora 18.00, va avea loc o şedinţă de îndată a Consiliului Local (n.n- ședință care a și avut loc) pentru a încredința serviciul către SC Termo Ploieşti, iar de mâine (n.n.- ieri, miercuri) se intră in linie dreaptă cu preluarea salariaților pentru a putea asigura apă caldă, aşa cum am promis, în jurul datei de 15 octombrie. Totodată, ieri (n.n.- luni) s-a finalizat procesul de predare-primire între Consiliul Judeţean Prahova şi Municipiul Ploieşti a rețelei primare de termoficare şi a Serviciului de alimentare în sistem centralizat de termoficare Brazi”, se arată într-un comunicat al Primăriei Ploiești. ”Vă putem informa că și CAF2 are aviz ISCIR. Iar o altă instalație ce putea asigura agentul termic este perfect funcțională, iar în această perioadă ar fi putut asigura apa caldă în municipiul Ploieşti dacă, însă, Consiliul Judeţean Prahova nu ar fi dat dovadă de lipsă de responsabilitate şi de bun simţ faţă de ploieşteni. Sperăm ca, în cursul zilei de mâine (n.n. – ieri), Consiliul Judeţean Prahova să predea şi sistemul de monitorizare a transportului agentului termic prin reţeaua primară până în punctul termic. Fără acest program, instalaţiile nu pot fi operate. Am depus toate eforturile ca disconfortul creat de Consilul Judeţean Prahova să fie înlăturat şi să putem da drumul la apă caldă pentru ploieştenii care stau la bloc. Mulțumesc pentru răbdare, îmi cer scuze pentru disconfortul creat în această perioadă! Mulțumesc pe această cale echipei din cadrul Consiliului Concurenței, care a înțeles urgența acestei solicitări!”, a declarat și primarul Andrei Volosevici.

Primăria va asigura sursele financiare pentru încălzirea tuturor școlilor

Tot prin intermediul unui comunicat transmis, ieri, de către Primăria Ploiești, s-a anunțat că nu vor exista sincope în asigurarea funcționalității unităților de învățământ preuniversitar, în perioada sezonului rece 2022-2023: ”În cursul acestei zile (n.n. – ieri), edilul șef al municipiului Ploiești a avut o întâlnire de lucru cu inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Prahova, Ilona Cornelia Rizea, în vederea realizării unei analize, din punct de vedere financiar și administrativ, cu privire la asigurarea plății utilităților, în perioada sezonului rece actual. Inspectorul șef Ilona Cornelia Rizea a precizat că legislația actuală nu reglementează desfășurarea în sistem online a învățământului, iar informațiile apărute, în ultima perioadă, cu privire la eventualitatea trecerii în online a școlilor nu sunt fondate, acestea fiind doar speculații. Primarul Andrei Volosevici a declarat, în acest context, că municipalitatea va asigura sursele financiare pentru încălzirea tuturor unităților din rețeaua școlară locală, dacă nu vor fi suficiente fondurile de la Ministerul Educației, nefiind cazul ca, la nivelul localității noastre, să fie necesară trecerea în sistemul de educație online”, se arată într-un comunicat transmis de Primăria Ploiești.