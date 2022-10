Fotbalul județean prahovean pare să-și fi ieșit din matcă, din punct de vedere al evenimentelor nedorite, după o perioadă lungă de ”acalmie”, de liniște, în care nu au fost mari probleme, weekend-ul trecut apărând două evenimente violente, care ar trebui să ducă la suspendări drastic! Și nu numai pe hîrtie…

Astfel, echipa CS Scorțeni Bordeni a oferit două moment de huliganism în deplasarea de la Bucov, al doilea ducând la întreruperea partidei! Prima dată, Tudor Tiberiu a fost eliminat, după încercarea de a lovi un oficial al partidei, pentru ca, spre final, la scorul de 2-1 pentru gazde, Robert Nițu, tot de la oaspeți, să-l lovească pe centralul Neacșu (foto), fapt care a dus la întreruperea meciului, cel în cauză mergând apoi la vestiar, unde, în sfârșit, a făcut un ”gest normal”: și-a rupt singur carnetul! Iar oficialii AJF Prahova ar fi bine să nu-i mai ”ofere” șansa unui duplicat, după ce și-a dat singur seama că nu are ce căuta la fotbal!

Și meciul CS Brazi II – Steaua Sângeru s-a întrerupt la scorul de 0-2, cele două echipe luându-se la bătaie, pur și simplu, de te întrebi ce i-a apucat pe unii? Să fie de vină anumite ”tulburări de comportament”, de educație? Să fie … ”tulburelul” , că tot e sezonul culesului?

Totuși, ar cam trebui stopate aceste ”golăneli”!

Fotbal judeţean, rezultate şi clasamente

SUPERLIGA B PRAHOVA, Etapa 11

Carpați Mefin Sinaia – Stejarul Goruna Cocorăștii Mislii 4-4

Progresul Bucov – CS Scorțeni Bordeni 2-1

(meci întrerupt în min. 81, după ce un jucător al oaspeţilor a lovit arbitrul)

Olimpia Cireșanu – AS Starchiojd 1-1

AS Gherghița – Știința Albești 3-2

CSO Mizil – Viitorul Puchenii Mari 4-2

Petrolul Ologeni – Unirea Teleajen Ploiești 5-0

Brădetul Ștefești – Sportul Câmpina 4-1

CS Blejoi II – Prahova Tg. Vechi 3-1

Olimpia Comarnic – Unirea Cocorăștii Colț 0-1

Loc Echipa M V E I GM GP P

1 Olimpia Comarnic 11 8 2 1 39 12 26p

2 Unirea Cocorăştii Colţ 11 8 2 1 37 13 26p

3 AS Prahova Târgșorul Vechi 11 7 2 2 37 17 23p

4 AS Starchiojd 11 6 3 2 33 20 21p

5 Brădetul Ştefeşti 11 5 4 2 30 11 19p

6 CSO Mizil 10 6 1 3 20 14 19p

7 Unirea Teleajen Ploiesti 11 5 2 4 26 30 17p

8 Olimpia Cireșanu 11 4 4 3 21 12 16p

9 Progresul Bucov 10 4 4 2 13 12 16p

10 AS Gherghiţa 11 4 2 5 21 26 14p

11 CS Blejoi 2 10 4 1 5 18 19 13p

12 CS Scorţeni Bordeni 10 4 1 5 18 20 13p

13 Petrolul Ologeni 11 4 1 6 21 28 13p

14 Sportul Câmpina 11 3 0 8 13 33 9p

15 ACS Viitorul Puchenii Mari 11 2 2 7 14 31 8p

16 Stejarul Goruna Cocorăştii Mislii 11 2 1 8 18 44 7p

17 Carpaţi MEFIN Sinaia 11 1 3 7 16 34 6p

18 Ştiinţa Albeşti 11 1 3 7 9 28 6p

Superliga B1, Seria Est, Etapa 8

CS Valea Călugărească – Real Boys Vălenii de Munte 3-0

Măgura Slănic – CS Bucov Pleașa 2-2

Tineretul Gura Vitioarei – Victoria Fântânele 5-1

Luceafărul Drajna – Progresul Aluniș 1-0

Voința 2009 Gornet – Progresul Drăgănești 1-2

Viitorul 2018 Ceptura – Avântul Tomșani 9-2

Progresul Coslegi – Flacăra Mălăiești 2-2

Loc Echipa M V E I GM GP P

1 CS Valea Călugărească 8 8 0 0 28 4 24p

2 Tineretul Gura Vitioarei 8 6 1 1 19 11 19p

3 Viitorul 2018 Ceptura 8 6 0 2 38 14 18p

4 Victoria Fântânele 8 6 0 2 27 15 18p

5 Flacăra Mălăieşti 8 4 2 2 18 12 14p

6 Luceafărul Drajna 8 4 0 4 14 26 12p

7 Progresul Drăgăneşti 8 3 1 4 16 14 10p

8 ACSO Măgura Slănic 8 3 1 4 14 14 10p

9 Real Boys Valenii de Munte 8 2 1 5 17 17 7p

10 Avântul Tomşani 8 2 1 5 16 36 7p

11 Progresul Coslegi 8 2 1 5 13 33 7p

12 CS Bucov Pleasa 8 1 3 4 19 21 6p

13 Progresul Aluniş 8 1 3 4 7 14 6p

14 Voinţa 2009 Gornet 8 1 0 7 12 27 3p

LIGA B PRAHOVA, Seria VEST, Etapa 8

Muscelul Câmpina – Genessis Filipeștii de Pădure 1-0

Viitorul Provița de Sus – Unirea Lacul Turcului 2-1ț

CS Scorțeni Mislea – Progresul Provița de Jos 0-2

Voința Adunați – CS Mănești 2013 Băltița 3-1

Loc Echipa M V E I GM GP P

1 CS Măneşti 2013 Băltiţa 8 5 1 2 34 12 16p

2 Vointa Adunati 8 5 0 3 15 19 15p

3 Progresul Proviţa de Jos 8 4 0 4 13 8 12p

4 Viitorul Proviţa de Sus 8 4 0 4 10 13 12p

5 FC Muscelul Câmpina 8 4 0 4 10 16 12p

6 Unirea Lacul Turcului 8 3 1 4 18 24 10p

7 CS Scorţeni Mislea 8 2 2 4 14 16 8p

8 AS Genessis Filipești de Pădure 8 2 2 4 13 19 8p

Superliga B1, Seria Vest, Etapa 9

Flacăra Filipești de Târg – Avântul Măgureni 3-2

CS Șotrile – CS Brazi Popești 2-2

CS Ariceștii Rahtivani – Prahova Nedelea 2-2

AS Târgșorul Vechi Stăncești – Viitorul Cosminele 14-0

AS Gorgota – CS Șirna Varnița 0-1

Prahova Tinosu – Viitorul Predești 4-4

Gloria Vâlcănești – Tineretul Poienari Burchii 10-1

Aricona Zalhanaua – Viitorul Poienarii Burchii 3-2

Loc Echipa M V E I GM GP P

1 CS Șirna Varnița 9 7 2 0 24 6 23p

2 Prahova Nedelea 9 6 3 0 39 14 21p

3 AS Targşorul Vechi Stăncești 9 6 1 2 41 12 19p

4 Gloria Vâlcăneşti 9 5 0 4 27 19 15p

5 CS Ariceştii Rahtivani 9 4 3 2 25 19 15p

6 Arizona Zalhanaua 9 5 0 4 18 17 15p

7 Viitorul Poienarii Burchii 8 4 1 3 14 11 13p

8 CS Şotrile 9 3 3 3 12 12 12p

9 Viitorul Cosminele 9 3 2 4 17 31 11p

10 AS Gorgota 9 3 1 5 17 18 10p

11 Avântul Măgureni 9 3 1 5 21 29 10p

12 Flacăra Filipeşti de Târg 9 3 0 6 16 35 9p

13 Viitorul Predeşti 9 2 2 5 19 23 8p

14 CS Brazi Popeşti 8 2 2 4 19 27 8p

15 Prahova Tinosu 9 2 1 6 10 19 7p

16 Tineretul Poienarii Burchii 10 2 0 8 20 49 6p

LIGA B PRAHOVA, Seria NORD, Etapa 7

Tirana Homorâciu – Tineretul Poiana Vărbilău 2-0

Viitorul Țipărești – Voința Măgurele 2-0

Speranța Chiojdeanca – Unirea Valea Dulce 4-2

Avântul Bertea – Victoria Olteni 2-1

Viitorul Bughea – As Podenii Vechi 1-3

Loc Echipa M V E I GM GP P

1 Viitorul Ţipăreşti 7 5 1 1 15 6 16p

2 Voinţa Măgurele 7 5 1 1 16 8 16p

3 Speranta Chiojdeanca 7 5 0 2 20 9 15p

4 Tirana Homorâciu 7 5 0 2 13 8 15p

5 Unirea Valea Dulce 7 4 1 2 23 15 13p

6 Avântul Bertea 7 3 1 3 12 20 10p

7 AS Podenii Vechi 7 3 0 4 16 11 9p

8 Victoria Olteni 7 1 1 5 14 19 4p

9 AS Tineretul Poiana Vărbilău 7 1 1 5 6 22 4p

10 AS Viitorul Bughea 7 0 0 7 6 23 0p

LIGA B PRAHOVA, Seria EST, Etapa 8

CS Brazi II – Steaua Sângeru

(* joc întrerupt la scorul de 0-2)

Voința Vadu Părului – Șoimii Apostolache 1-2

AS Potigrafu – Viitorul Iordăcheanu 1-0

Voința Călugăreni – Vulturul Zănoaga 2-3

Recolta Dumbrava – Rapid Sălciile 7-1

Podgoria Vadu Săpat – Progresul Boldești Grădiștea 2-2

Viitorul Fulga – Viitorul Pantazi 4-1

Loc Echipa M V E I GM GP P

1 Viitorul Iordăcheanu 8 6 0 2 24 18 18p

2 CS Brazi 2 6 5 1 0 13 5 16p

3 Vulturul Zănoaga 8 5 1 2 23 17 16p

4 Viitorul Pantazi 8 4 0 4 21 14 12p

5 Steaua Sângeru 7 3 2 2 22 12 11p

6 Viitorul Fulga 7 3 2 2 17 13 11p

7 Voinţa Vadu Părului 8 3 2 3 14 14 11p

8 Podgoria Vadu Săpat 7 3 2 2 12 17 11p

9 Voinţa Călugăreni 7 3 1 3 16 16 10p

10 Şoimii Apostolache 8 3 0 5 16 22 9p

11 AS Potigrafu 7 2 1 4 6 12 7p

12 Rapid Sălciile 8 2 1 5 17 25 7p

13 Progresul Boldeşti Grădiştea 7 1 3 3 11 14 6p

14 Recolta Dumbrava 8 1 0 7 12 25 3p