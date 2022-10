N. D.

La Ploiești, după doi ani de restricții din cauza pandemiei, începerea noului an universitar aduce cu el și reluarea unor manifestări culturale considerate a fi de tradiție pentru singura instituție de învățământ superior din Prahova. Astfel, Casa de Cultură a Studenților Ploiești organizează, sub egida Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, în perioada 26 – 27 octombrie a.c., cea de-a IV-a ediție a FestivaluluinNațional de muzică pentru tineri „Ploiești Music Festival”. Potrivit organizatorilor, acest eveniment este conceput ca o manifestare cultural – artistică ce se adresează tinerilor soliști vocali ai caselor de cultură ale studenților din țară, ediția din acest an reunind artiști din centrele universitare Alba Iulia, București, Iași, Sibiu, dar și de la UPG Ploiești. Conform programului festivalului, în prima zi este programat concursul de interpretare muzicală, festivitatea de premiere a celor mai buni concurenți fiind programată în seara zilei de 27 octombrie.