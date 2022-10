V.Stoica

Zilnic, prin acțiunile desfășurate de polițiștii prahoveni, sunt controlate sute de autovehicule în traficul de pe drumurile din județ și sute de conducători auto sunt supuși testărilor cu aparatul etilotest. Cu toate aceste acțiuni preventive derulate de IPJ Prahova în teritoriu, tot mai sunt depistate persoane care se urcă la volan fie sub influența băuturilor alcoolice, fie a altor substanțe interzise, uneori chiar și cu adevărate ”cocktail-uri” care le pot influența atenția și modul de reacție la evenimentele din trafic.

Pe 11 octombrie, polițiștii Serviciului Rutier Prahova, cei ai Secțiilor nr.1 și nr.4 de Poliție Ploiești și ai Poliției orașului Vălenii de Munte au organizat și desfășurat patru acțiuni pentru combaterea infracțiunilor la regimul silvic, dar și în vederea verificării legalității desfășurării transportului rutier public de marfă și persoane. Astfel, polițiștii rutieri au controlat aproximativ 280 de autovehicule, dintre care 110 de transport marfă și persoane, în urma acestor verificări fiind aplicate 120 de sancțiuni, 23 dintre acestea fiind aplicate pentru nerespectarea regimului legal de viteză, 11 – privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora, precum și 8 – privind regimul drumurilor. În aceeași zi, polițiștii au efectuat și 115 testări cu aparatul etilotest. Printre cei prinși în neregulă s-a aflat și un bărbat în vârstă de 63 de ani, din comuna Posești, care a fost depistat de polițiștii din cadrul Poliției orașului Vălenii de Munte, care au oprit, pentru control, autoturismul condus de acesta. La testarea cu etilotestul, deși era doar ora 10.00, rezultatul a indicat valoarea de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care bărbatul acesta a fost condus la o unitate medicală pentru prelevarea de mostre biologice de sânge.

În cauză, potrivit IPJ Prahova, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice.

Polițiștii recomandă șoferilor să adapteze permanent viteza la condițiile meteo și de drum, să nu conducă sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor cu efect psihoactiv, să respecte regimul legal de viteză și să manifeste o atenție sporită în toate deplasările. În plus, conducătorii auto sunt sfătuiți să nu răspundă provocărilor din trafic, să evite conflictele și, dacă acest lucru nu este posibil, să sune de urgență la 112 pentru a cere ajutor.