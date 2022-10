George Marin, Marian Dima

În al doilea eșalon valoric județean, întâmplarea a făcut ca, în duminica trecută, primele trei clasate plus revelația anului competițional trecut să se întâlnească în două meciuri directe. Evident, rarisima ocazie nu putea fi pierdută, chiar dacă discutăm despre al cincilea eșalon valoric al fotbalului românesc.

Cronologic, primul meci a fost cel dintre ocupanta locului al treilea- Prahova Târgșoru Vechi și liderul clasamentului- Olimpia Comarnic, vorbind la momentul partidei. Surprinzător a fost că micuța tribună a terenului din Târgșor a fost populată numai cu suporteri din Comarnic, localnicii mulțumindu-se să privească de dincolo de gardul arenei. Toți sub sfoara de fum care izvora din grătarul care muncea niște pastramă, vecinul unui teasc dispus să ofere must „la botul calului”, cum se spune pe la noi.

Jocul în sine a fost agreabil, plăcut, destul de vivace pentru acest nivel. A fost un joc în care s-au înfruntat ambiția gazdelor, decise să obțină un rezultat favorabil, și orgoliul oaspeților -dat și de poziția lor din fruntea clasamentului. Dacă gazdele au avut în Herea un jucător tehnic, dar uneori prea îndrăgostit de balon, un jucător coborât în echipa comunei de la, altădată, nivel divizionar, de partea cealaltă oaspeții au părut a constitui o echipă ceva mai omogenă.

Oaspeții au condus în două rânduri, dar au fost egalați de fiecare dată. Primul gol l-a înscris Bogdan Negotei, fratele mai cunoscutului divizionar, reușind un golazzo, balonul fiind trimis de pe la 22 de metri în vinclul din dreapta portarului (min. 4). La reluare, gazdele au egalat prin Sîrbu, care a reacționat mai rapid și a reluat din apropiere lovitura trimisă de Vasile Popescu în bara transversală aproape de același vinclu despre care am pomenit (min.48). Oaspeții au marcat din nou într-un moment în care gazdele cam conduceau jocul. Autorul punctului a fost Filote – un nume de mare rezonanță în fotbalul românesc din perioada antebelică – care a marcat cu un șut din stânga careului (min. 68). Și acest Filote a jucat, cândva, ”mai sus”…. Golul egalării a fost marcat de Herea, din penalty, corect acordat pentru henț (min. 80). Oaspeții au mai trimis mingea în poarta adversă în două rânduri, dar golurile nu au fost validate, corect, din motiv de ofsaid, în ciuda protestelor venite de pe bancă și din teren. Au mai fost ocazii de o parte și de alta, dar niciuna din acelea care te fac să îți pui mâinile în cap și să te miri cum de s-a putut rata. De aceea, afirmația că rezultatul final este echitabil are deplină justificare.

La final, gazdele au contestat prezența în joc a jucătorului advers Remus Popa, pe motiv că nu ar fi respectat durata între două jocuri, Popa fiind presupus prezent în alt meci de juniori anterior celui de la Târgșoru Vechi.

Târgșoru Vechi: Oancea – Comșa, Manea, Oct. Badiu (cpt.), Amarie – Turcă (46 S. Badiu), Bucur (73 Fl. Ilie) – Sîrbu, Herea, V. Popescu – Vlădan. Rezerve neutilizate: Cr. Ion – Barbu, Mihalache. Antrenor: Alexandru Oaie.

Comarnic: Jilavu – Frățilă (85 Cojocaru), Stanciu, Nedelcu, B. Negotei – Olteanu, Filote – R. Popa (76 Spurcaciu), Cumănoiu (cpt.), Plumb (46 Zob) – Nica (83 Voicu). Rezerve neutilizate: Boroș. Antrenor: Adrian Mitrea.

Olimpia Cireșanu, finalista Cupei României ediția 2021-2022, faza județeană Prahova, și-a confirmat statutul de echipă a surprizelor plăcute. Chiar a deschis scorul și a condus la pauză prin golul marcat foarte simplu, din fața porții, de Crețoi, beneficiar al unei centrări primite de la Panait (min. 41). S-a ajuns la acest scor, surprinzător și nu prea la acel moment, și din cauza multitudinii de ratări ale gazdelor, cele mai multe fiind generate de ”refuzul” goal-keeper – ului celor de la Cireșanu, Marian Aguridă, de a lăsa să îi fie perforată poarta.

La reluare, prestația bună a tehnicului mijlocaș Gheorghiță Matei a contribuit la „remontada” gazdelor, el distribuind destule baloane utilizabile pentru cei din avanposturi, în ciuda gabaritului său ușor depășit în diametru.Gazdele au punctat pentru egalare prin Codrin Kiru (lovitură de cap din fața porții, la centrarea lui Antemir, min. 60) și au preluat conducerea prin golul marcat de același jucător cu o lovitură de cap în vinclul opus, centrarea fiind primită de la Mănăilă (min. 69).Oaspeții au încercat să refacă handicapul creat efectuând o schimbare prin care și-au trimis portarul titular la atac, ca jucător de câmp (min. 84), dar efectul a fost modest. Imediat, gazdele și-au desăvârșit avantajul prin reușitele luiAlexandru Kiru (min. 85 și 87), consfințind prezența echipei din Cocorăști Colț pe prima poziție a clasamentului după această etapă.

Cel mai necăjit din toată afacerea a ieșit Alexandru Nechifor, jucătorul celor de la Cireșanu, cel care, după ce a preluat o minge dificilă cu nasul, a mai primit o lovitură cu mingea tot în nas, apoi balonul l-a mai izbit de alte trei ori, de-a cursul jocului, lovituri care l-au transformat într-un nemeritat sac de box. Pe margine, s-a speculat, glumind, desigur, asupra „atracției” respectivului pentru sursa recepționării unor astfel de „pedepse”.

Și aici s-a înregistrat o contestație (!!!), oaspeții nefiind convinși de legalitatea prezenței pe teren a jucătorului gazdelor Daniel Costache.

Cocorăștii Colţ: C. Manea – Păun (89 Băndilă), M. Balaș, Simion, Mănăilă – Pârvan (46 Costache), Toader (75 Panea), Matei, Antemir (88 Al. Pandele) – C. Kiru (90+1 Iliescu), Al. Kiru. Rezerve neutilizate: Țiu – Dr. Pandele. Antrenor: Costin Manea.

Cireșanu: M. Aguridă – Frusinoiu, Panait, Jugănaru, Moise (84 I. Aguridă) – Crețoi, D. Marin –Ghiță (69 Micu), Nechifor (86 Fulgeanu), M. Ene – Fl. Ene (cpt.). Rezervă neutilizată: Mihalcea. Antrenor: Gheorghe Jugănaru.

Ambele partide au fost conduse de aceeași brigadă de arbitri, formată din arbitri divizionari, brigadă care a știut să tempereze atât inevitabilele proteste, cât și cerințele taberelor care s-au înfruntat pe teren. La centru a oficiat Iulian Popișteanu, cu bune și eficiente ajutoare din partea asistenților Nicolae Mociorniță și Alexandru Chioibașiu.

SUPERLIGA B PRAHOVA, Etapa 12

Stejarul Goruna Cocorăștii Mislii – CS Blejoi II 2-2

Unirea Teleajen – Carpați Mefin Sinaia 9-0

AS Starchiojd – Progresul Bucov 0-0

AS Prahova Tg. Vechi – Olimpia Comarnic 2-2

Știința Albești – Petrolul Ologeni 1-1

CS Scorțeni Bordeni – CSO Mizil 4-4

Sportul Câmpina – AS Gherghița 0-0

Vitorul Puchenii Mari – Brădetul Ștefești 0-4

Unirea Cocorăștii Colț – Olimpia Cireșanu 4-1

Loc Echipa M V E I GM GP P

1 Unirea Cocorăştii Colţ 12 9 2 1 41 14 29p

2 Olimpia Comarnic 12 8 3 1 41 14 27p

3 AS Prahova Târgșorul Vechi 12 7 3 2 39 19 24p

4 Brădetul Ştefeşti 12 6 4 2 34 11 22p

5 AS Starchiojd 12 6 4 2 33 20 22p

6 CSO Mizil 11 6 2 3 24 18 20p

7 Unirea Teleajen Ploiesti 12 6 2 4 35 30 20p

8 Progresul Bucov 11 4 5 2 13 12 17p

9 Olimpia Cireșanu 12 4 4 4 22 16 16p

10 AS Gherghiţa 12 4 3 5 21 26 15p

11 CS Blejoi 2 11 4 2 5 20 21 14p

12 CS Scorţeni Bordeni 11 4 2 5 22 24 14p

13 Petrolul Ologeni 12 4 2 6 22 29 14p

14 Sportul Câmpina 12 3 1 8 13 33 10p

15 ACS Viitorul Puchenii Mari 12 2 2 8 14 35 8p

16 Stejarul Goruna Cocorăştii Mislii 12 2 2 8 20 46 8p

17 Ştiinţa Albeşti 12 1 4 7 10 29 7p

18 Carpaţi MEFIN Sinaia 12 1 3 8 16 43 6p

Superliga B1, Seria Est, Etapa 9

Avântul Tomșani – Tineretul Gura Vitioarei 1-4

Victoria Fântânele – Luceafărul Drajna 4-2

Flacăra Mălăiești – CS Valea Călugărească 2-6

Real Boys Vălenii de Munte – ACSO Măgura Slănic 4-0

Progresul Aluniș – Voința Gornet 2-3

Progresul Drăgănești – Progresul Coslegi 3-2

CS Bucov Pleașa – Viitorul 2018 Ceptura 0-1

Loc Echipa M V E I GM GP P

1 CS Valea Călugărească 9 9 0 0 34 6 27p

2 Tineretul Gura Vitioarei 9 7 1 1 23 12 22p

3 Viitorul 2018 Ceptura 9 7 0 2 39 14 21p

4 Victoria Fântânele 9 7 0 2 31 17 21p

5 Flacăra Mălăieşti 9 4 2 3 20 18 14p

6 Progresul Drăgăneşti 9 4 1 4 19 16 13p

7 Luceafărul Drajna 9 4 0 5 16 30 12p

8 Real Boys Valenii de Munte 9 3 1 5 21 17 10p

9 ACSO Măgura Slănic 9 3 1 5 14 18 10p

10 Progresul Coslegi 9 2 1 6 15 36 7p

11 Avântul Tomşani 9 2 1 6 17 40 7p

12 CS Bucov Pleasa 9 1 3 5 19 22 6p

13 Progresul Aluniş 9 1 3 5 9 17 6p

14 Voinţa 2009 Gornet 9 2 0 7 15 29 6p

LIGA B PRAHOVA, Seria VEST, Etapa 9

Progresul Provița de Jos – Muscelul Câmpina 4-1

CS Scorțeni Mislea – Voința Adunați 1-2

Genessis Filipeștii de Pădure – Viitorul Provița de Sus 2-0

Unirea Lacul Turcului – CS Mănești Băltița 3-4

Loc Echipa M V E I GM GP P

1 CS Măneşti 2013 Băltiţa 9 6 1 2 38 15 19p

2 Vointa Adunati 9 6 0 3 17 20 18p

3 Progresul Proviţa de Jos 9 5 0 4 17 9 15p

4 Viitorul Proviţa de Sus 9 4 0 5 10 15 12p

5 FC Muscelul Câmpina 9 4 0 5 11 20 12p

6 AS Genessis Filipești de Pădure 9 3 2 4 15 19 11p

7 Unirea Lacul Turcului 9 3 1 5 21 28 10p

8 CS Scorţeni Mislea 9 2 2 5 15 18 8p

Superliga B1, Seria Vest, Etapa 10

Tineretul Poienarii Burchi – AS Târgșorul Vechi Stăncești 1-12

CS Brazi Popești – Gloria Vâlcănești 1-4

Prahova Nedelea – CS Șotrile 4-4

Viitorul Poienarii Burchi –Flacăra Filipeștii de Târg 4-1

Arizona Zalhanaua – AS Gorgota 3-0

Viitorul Predești – CS Șirna Varnița 0-1

Viitorul Cosminele – Prahova Tinosu 2-1

Avântul Măgureni – CS Ariceștii Rahtivani 3-1

Loc Echipa M V E I GM GP P

1 CS Șirna Varnița 10 8 2 0 25 6 26p

2 AS Targşorul Vechi Stăncești 10 7 1 2 53 13 22p

3 Prahova Nedelea 10 6 4 0 43 18 22p

4 Gloria Vâlcăneşti 10 6 0 4 31 20 18p

5 CS Ariceştii Rahtivani 10 5 3 2 24 16 18p

6 Arizona Zalhanaua 10 6 0 4 21 17 18p

7 Viitorul Poienarii Burchii 9 5 1 3 18 12 16p

8 Viitorul Cosminele 10 4 2 4 19 32 14p

9 CS Şotrile 10 3 4 3 16 16 13p

10 Avântul Măgureni 10 4 1 5 24 30 13p

11 AS Gorgota 10 3 1 6 17 21 10p

12 Flacăra Filipeşti de Târg 10 3 0 7 17 39 9p

13 Viitorul Predeşti 10 2 2 6 19 24 8p

14 Prahova Tinosu 10 2 1 7 11 21 7p

15 Tineretul Poienarii Burchii 11 2 0 9 21 61 6p

16 CS Brazi Popeşti 9 1 2 6 14 29 5p

LIGA B PRAHOVA, Seria NORD, Etapa 8

Voința Măgurele – Avântul Bertea 6-3

AS Podenii Vechi – Tirana Homorâciu 1-1

Unirea Valea Dulce – Tineretul Poiana Vărbilău 2-0

Victoria Olteni – Viitorul Bughea 3-2

Speranța Chiojdeanca – Viitorul Țipărești 2-2

Loc Echipa M V E I GM GP P

1 Voinţa Măgurele 8 6 1 1 22 11 19p

2 Viitorul Ţipăreşti 8 5 2 1 17 8 17p

3 Speranta Chiojdeanca 8 5 1 2 22 11 16p

4 Unirea Valea Dulce 8 5 1 2 25 15 16p

5 Tirana Homorâciu 8 5 1 2 14 9 16p

6 AS Podenii Vechi 8 3 1 4 17 12 10p

7 Avântul Bertea 8 3 1 4 15 26 10p

8 Victoria Olteni 8 2 1 5 17 21 7p

9 AS Tineretul Poiana Vărbilău 8 1 1 6 6 24 4p

10 AS Viitorul Bughea 8 0 0 8 8 26 0p

LIGA B PRAHOVA, Seria EST, Etapa 9

Steaua Sângeru – Recolta Dumbrava 5-0

Șoimii Apostolache – AS Potigrafu 6-0

Vulturul Zănoaga – Podgoria Vadu Săpat 4-0

Progresul Boldești Grădiștea – CS Brazi II 3-1

Viitorul Iordăcheanu – Voința Călugăreni 0-1

Rapid Sălciile – Viitorul Fulga 0-3

Viitorul Pantazi – Voința Vadu Părului 1-0

Loc Echipa M V E I GM GP P

1 Vulturul Zănoaga 9 6 1 2 27 17 19p

2 Viitorul Iordăcheanu 9 6 0 3 24 19 18p

3 CS Brazi 2 7 5 1 1 14 8 16p

4 Viitorul Pantazi 9 5 0 4 22 14 15p

5 Steaua Sângeru 8 4 2 2 27 12 14p

6 Viitorul Fulga 8 4 1 3 19 15 13p

7 Voinţa Vadu Părului 9 4 1 4 16 14 13p

8 Voinţa Călugăreni 9 4 1 4 17 19 13p

9 Progresul Boldeşti Grădiştea 9 3 3 3 17 15 12p

10 Şoimii Apostolache 9 4 0 5 22 22 12p

11 Podgoria Vadu Săpat 8 3 2 3 12 21 11p

12 Rapid Sălciile 9 2 1 6 17 28 7p

13 AS Potigrafu 8 2 1 5 6 18 7p

14 Recolta Dumbrava 9 1 0 8 12 30 3p