Luiza Rădulescu Pintilie

Ieri a fost marcată, în întreaga lume, ziua celei mai importante orga­nizații internaționale din lume – ONU, fondată pe 24 octombrie 1945, după cel de-al Doilea Război Mondial, şi care reuneşte astăzi 193 de state membre, România demarând, în 1946, procedurile de aderare la Organizaţia Naţiunilor Unite şi fiind admisă la 14 decembrie 1955, împreună cu alte 15 state.

De altfel, “Carta Organizației Națiunilor Unite” reprezintă cel mai important document juridic care reglementează relațiile dintre state, stabilind drepturile și obligațiile statelor membre și principiile esențiale ale relațiilor internaționale, misiunea ONU fiind aceea de a asigura „pacea mondială”, „respectarea drepturilor omului”, „cooperarea internațională” și „respectarea dreptului internațional”. Începând din anul 1991, România a contribuit la misiuni ONU de menținere a păcii, în conformitate cu angajamentul și sprijinul său constant pentru multilateralism în asigurarea păcii și securității internaționale.

Iar valorile şi principiile înscrise în “Carta ONU” sunt aşezate, în prezent, în lumina unor realităţi care le revalidează dimensiunea actualităţii şi a perspectivei, nu întâmplător secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, António Guterres, a subliniat, cu prilejul “Zilei Națiunilor Unite”, în mesajul său: “Organizația Națiunilor Unite este produsul speranței.Speranța – și hotărârea – după cel de-al Doilea Război Mondial de a trece dincolo de conflictul global la cooperarea globală.Astăzi, organizația noastră este testată ca niciodată. Dar Organizația Națiunilor Unite a fost făcută pentru momente ca acestea. Acum, mai mult ca niciodată, trebuie să aducem la viață valorile și principiile Cartei ONU în fiecare colț al lumii.

Oferind o șansă păcii și punând capăt conflictelor care pun în pericol vieți, viitorul și progresul global”.

Evidenţiind toate aceste dimensiuni, joi, 20 octombrie a.c., la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative a fost inaugurat, sub genericul „Săptămâna ONU”, un amplu program de conferinţe, mese rotunde, dezbateri şi expoziții de carte, ce evidenţiază misiunea, valorile şi principiile ONU, în special din perspectiva actualităţii lor.

În cadrul unui parteneriat devenit deja tradiţional, la asemenea activităţi participă atât Filiala Prahova a Asociaţiei Române de Drept umanitar-ARDUPH, cât şi Colegiul Naţional Pedagogic “Regina Maria “din Ploieşti (sub coordonarea directorului Lucia Ionescu şi a profesoarei Elena Roxana Vişan). Deja a avut loc, pe această temă, o conferință organizată de Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România –ANUROM, membră WFUNA și Centrul Transdisciplinar de Drepturile Omului din cadrul Facultății de Administrație Publică-CTDO-FAP- SNSPA, în colaborare cu Secția de Drept Internațional și Drept Comparat a Academiei de Stiințe Juridice din România – ASJR şi cu concursul membrilor Clubului de la Cheia Victor Dan Zlătescu, ai Societății Academice de Stiințe Administrative-SAȘA și ai Departamentului de Drept din FAP-SNSPA. Pornind de la mesajul atât de vibrant al secretarului general al ONU, au susţinut comunicări, în faţa cadrelor universitare, a doctoranzilor şi masteranzilor, prof. univ. dr. Irina Moroianu Zlătescu – membru titular al ASJR, pre­ședinte ANUROM, ministru plenipotențiar Florin Emeric Saghi – vice­președinte ANUROM, prof. univ. dr. Emil Bălan – prorector SNSPA, președintele SAȘA, conf.univ. dr. Mihaela Victorița Cărăușan, prodecan FAP-SNSPA ș.a.

Un accent important a fost pus atât pe lucrările celei de-a 77-a sesiuni a Adunării generale ONU, desfăşurată recent şi fiind prima întâlnire cu prezență fizică a șefilor de state după doi ani de restricții din cauza pandemiei de Covid, una dintre temele centrale de pe agenda dezbaterilor vizând războiul din Ucraina și consecințele sale, nu doar în planul securității, ci și al securității alimentare – a doua temă fundamentală abordată în cadrul acestui important for internaţional, cât şi prezentarea unora dintre aspectele relevante ale activității României în cadrul Naţiunilor Unite. Interesant este că, nu cu mult timp în urmă, pe 21 septembrie, a fost marcată şi “Ziua internaţională a păcii”, prilej cu care ONU a făcut apel la construc­ţia păcii ca drept fundamental al oamenilor şi ca fundament solid al funcţionării societăţilor, al democraţiilor, al omenirii în ansamblul său. Fiindcă, în absenţa păcii, fie şi doar dacă ne gândim la războiul din Ucraina şi avem cel mai dureros argument “la zi”! De reţinut şi că, în cei peste 75 de ani de existenţă, Naţiunile Unite, agenţiile sale specializate, agenţiile conexe, fondurile, programele şi personalul au primit de 12 ori prestigiosul Premiu Nobel pentru Pace.