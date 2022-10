Violeta Stoica

Ministerul Mediului a lansat în dezbatere publică un proiect de ordin de ministru prin care se propune eliminarea imediată a exemplarelor de urs brun care atacă omul. Anunțul a fost făcut de ministrul Tanczos Barna, la finalul săptămânii trecute, în mesajul transmis participanților la conferința de lansare a Campaniei media de informare și conștientizare a publicului larg cu privire la conservarea populației de urs brun din România, desfășurată la Sinaia. Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), Tánczos Barna, a transmis participanților un mesaj video în deschiderea conferinței: „Lansăm astăzi (n.n – 29 septembrie a.c.) această campanie de comunicare, de conștientizare, de informare a publicului în ceea ce privește comportamentul și măsurile care pot preveni conflictele om-urs. Dincolo de măsurile ministerului, dincolo de măsurile de prevenție, dincolo de măsurile care au fost aprobate anul acesta, de derogare, de exemplu, sau de cotă de prevenție, este nevoie și de această campanie de conștientizare, de informare, de punere la dispoziția turiștilor, a cetățenilor, a fermierilor a tuturor informațiilor în ceea ce privește conflictele om-urs, modalitățile prin care aceste conflicte pot fi prevenite, modul în care ne comportăm într-o situație dificilă limită, delicată, în cazul în care ne întâlnim cu un astfel de animal sălbatic în pădure. Felicit colegii pentru munca depusă, sper ca această campanie de informare să aducă rezultate concrete în planul reducerii conflictelor om-urs”.

„La nivel național, anul trecut am aprobat Ordonanța 81 care permite intervenție imediată în cazul urșilor care generează probleme în intravilan. Această posibilitate a fost extinsă prin legea de aprobare și în extravilan. În baza acestui act normativ au fost aproape 300 de intervenții în ultimul an și jumătate; majoritatea sunt alungări, sunt intervenții graduale; avem și extrageri de exemplare, acolo unde situația impune sau a impus acest lucru.

Pe 22 septembrie am publicat pe site-ul ministerului un nou proiect de ordin de ministru prin care propunem eliminarea imediată a exemplarelor de urs brun care atacă omul. Pentru că este de nepermis ca în cazul în care viața umană este pusă în pericol în momentul în care s-a produs deja un incident din acesta să se mai aștepte săptămâni întregi până la aprobarea derogării. Acolo unde s-a produs un atac la adresa unei persoane, asociația de vânătoare poate interveni imediat să elimine acel exemplar periculos. Trebuie să ajungem într-o situație de echilibru și MMAP lucrează la acest lucru. Suntem convinși că vom găsi soluții prin care vom putea reduce efectele, vom reduce numărul de atacuri, vom reduce numărul de conflicte dintre om și urs”, a adăugat ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Prelevarea probelor genetice este realizată cu sprijinul a peste 400 de specialiști din cadrul Romsilva, cu ajutorul câinilor specializați în depistarea excrementelor de urs, dar și al gestionarilor fondurilor cinegetice. De asemenea, proiectul prevede achiziționarea și instalarea de sisteme de protecție a animalelor domestice, a culturilor și a bunurilor populației, a stânelor, respectiv 1.140 de garduri electrice de diverse tipuri, de diverse tehnologii și montarea camerelor de supraveghere pentru a urmări eficiența fiecărui tip de gard electric. Totodată, va fi construit un complex de îngrijire a urșilor care sunt răniți sau au nevoie de îngrijiri, au anunțat reprezentanții Ministerului Mediului.

Proiectul „Implementarea Planului național de acțiune pentru conservarea populației de urs brun din România” are o valoare totală de 53.598.950,71 lei și are ca obiectiv principal estimarea genetică a populației de urs brun din Carpații României.