Nicoleta Dumitrescu

Dintre zecile de mii de elevi, de la nivel național, ce provin din familii defavorizate, care primesc ajutor pentru achiziționarea de îmbrăcăminte și rechizite, peste 10.000 sunt din Prahova. Confirmarea a venit, la solicitarea ziarului Prahova, de la reprezentanții Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, ajutorul de 500 de lei- care se acordă o dată pe an, după începerea noului an școlar- fiind repartizat beneficiarilor în baza programulului ”Sprijin educațional, pe bază de tichete sociale pe suport electronic, pentru elevii cei mai dezavantajați”. Astfel, banii care sunt primiți pe card de părinții elevilor defavorizați care îndeplinesc anumite condiții pot fi folosiți doar pentru a cumpăra rechizite și haine pentru școală, având în vedere faptul că, prin acest program, se dorește prevenirea abandonului școlar, fiind al doilea an școlar consecutiv în care această inițiativă este pusă în practică. Pe data de 19 septembrie a.c., prin intermediul unui comunicat de presă, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene anunța că toți cei 97.888 de preșcolari și elevi eligibili din familii defavorizate, de la nivel național, care dețineau carduri din anul școlar precedent pot utiliza ajutorul de 500 de lei, întrucât banii aferenţi respectivului an de învăţământ fuseseră deja virați. Cardurile pentru noii beneficiari, pentru anul școlar 2022-2023, urmează să fie emise și încărcate în cursul lunii octombrie a.c., iar ajutoarele vor fi virate în prima parte a lunii noiembrie, când vor primi o nouă tranşă din acest ajutor şi deţinătorii de carduri de anul trecut. Beneficiari ai acestui sprijin bănesc care se acordă în cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate sunt copii din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial, care provin din familii cu venituri reduse. Mai exact, beneficiază de sprijinul în valoare de 500 de lei: copiii din învățământul de stat preșcolar, cu condiția ca venitul lunar pe membru de familie să fie de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură (298 lei); elevii din învățământul de stat primar și gimnazial, dacă venitul mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară (1.275 lei).

”În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.133/2020 pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați pe baza de tichete sociale pe suport electronic din fonduri externe nerambursabile, pentru anul școlar 2022-2023, numărul total al beneficiarilor în județul Prahova este de 10.807, din care 1.010 de elevi din ciclul preșcolar, 5.700 de elevi din ciclul primar și 4.097 de elevi din ciclul gimnazial”, ne-au precizat reprezentanții Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Aceștia ne-au mai menționat faptul că, în anul școlar 2021-2022, au fost distribuite 6.887 de tichete sociale pe suport electronic, din care 991 pentru elevi din ciclul preșcolar, 3.419 pentru elevi din ciclul primar și 2.477 pentru elevi din ciclul gimnazial. ”Prin intermediul tichetului pe suport electronic se pot achiziționa materiale școlare, respectiv rechizite necesare frecventării școlii, articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în şcoli și grădinițe, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței, așa cum se menționează în O.U.G. nr.133/2020, art.2 lit h. Beneficiarii pot utiliza tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional numai în rețeaua unităților afiliate publicată pe pagina de web a emitentului”, se mai arată în răspunsul primit de la ministerul menționat.

Așa cum se prevede în Ordonanța de Urgență la care ne-am referit, reprezentanții unităților de învățământ de stat preșcolar, primar și gimnazial identifică și întocmesc listele cu beneficiarii, reprezentanții inspectoratelor școlare județene asigurând distribuția tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional unităților de învățământ de stat preșcolar, primar și gimnazial, care le transmit, ulterior, părinților elevilor. Suma care este alocată pe card este de 500 lei /an școlar, banii putând să fie utilizați în termen de 12 luni de la data alocării. Tot acest act normativ mai precizează faptul că utilizarea cardului pentru achiziționarea altor produse decât cele școlare, respectiv rechizite necesare frecventării școlii, constituie contravenție și se sancționează cu amendă (între 1,5 și 2 puncte-amendă, respectiv între 3.450 lei și 4.600 lei), de asemenea, cardul nu permite nici operațiuni de retragere de numerar de la automatele bancare.

La câteva zile după începerea noului an școlar, mai exact pe 19 septembrie a.c, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene transmitea următorul comunicat de presă: ”Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a virat astăzi (n.n. – 19 septembrie 2022) sumele reprezentând ajutorul pentru îmbrăcăminte și rechizite pentru 97.888 de beneficiari cu carduri deja existente, preșcolari și elevi din familii defavorizate. Astfel, sprijinul de 500 de lei va ajunge pe cardurile realizate special pentru acest program. Cardurile pentru noii beneficiari vor fi emise și încărcate în cursul lunii octombrie, urmând ca ajutoarele să fie virate în prima parte a lunii noiembrie. Pentru copiii din medii defavorizate, accesul la educație este esențial pentru a se putea încadra, ca adulți, pe piața muncii, însă de cele mai multe ori condițiile materiale în care trăiesc îi expun riscului de abandon școlar. Ajutorul pentru rechizite și îmbrăcăminte acordat preșcolarilor și elevilor vulnerabili și în acest an școlar reprezintă, pentru mulți dintre ei, șansa de a merge în continuare la școală. În anul școlar 2022-2023, peste 300.000 de copii din medii defavorizate vor primi cei 500 de lei, datorită Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate”.