Numărul beneficiarilor de ajutor social a scăzut în România la 150.000 de persoane, de la 400.000 în 2011, iar soluţiile de intervenţie financiară trebuie dublate de o serie întreagă de alte măsuri din domeniile educaţiei, sănătăţii şi locuirii, a scris, ieri, pe Facebook, ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Marius Budăi, cu ocazia Zilei Internaţionale pentru Eradicarea Sărăciei.

„Conştienţi de faptul că persoanele cele mai afectate vor fi tocmai cele care astăzi sunt deja în stare de vulnerabilitate, încercăm să găsim soluţii de intervenţie rapidă pentru a veni în sprijinul acestor oameni. Aşa au apărut, dincolo de formele de sprijin acordate în mod obişnuit (ajutor social, alocaţie pentru susţinerea familiei, ajutoare pentru încălzire şi supliment pe tot parcursul anului), pachetul social constând în ajutorul acordat în luna ianuarie pensionarilor cu pensii de până la 1.600 lei ca diferenţă până la 2.200 lei, ajutorul în cuantum de 700 de lei acordat în luna iulie pentru pensionarii cu venituri mai mici de 2.000 de lei, a 13-a indemnizaţie pentru persoanele cu dizabilităţi şi voucherele sociale în valoare de 250 de lei. Din păcate, sărăcia nu este doar monetară. Acest fenomen necesită o intervenţie cu mult mai amplă, care înseamnă creşterea şanselor copiilor să ­urmeze cursurile de învăţământ, educarea părinţilor din aceste categorii vulnerabile, astfel încât

să-şi trimită copiii la şcoală nu doar pentru a primi o alocaţie sau o masă, ci mai ales pentru a le da o şansă pentru viitor”, a subliniat Budăi.Acesta a adăugat că o persoană care solicită acordarea venitului minim de incluziune, automat va fi înscrisă şi ca solicitant de servicii sociale, dar şi ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă.

„Prin urmare, pentru că soluţiile de intervenţie financiară trebuie dublate de o serie întreagă de alte măsuri din domeniile educaţiei, sănătăţii şi locuirii, am decis ca în Legea venitului minim de incluziune să combinăm partea de beneficii acordate cu cea de servicii asigurate. Astfel, oricine solicită acordarea venitului minim de incluziune, automat va fi înscris şi ca solicitant de servicii sociale, dar şi ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, iar autorităţile sunt obligate să pregătească planuri de acţiune comunitară pentru sprijinirea acestor categorii de persoane. Deşi lupta cu sărăcia nu este uşoară şi uneori pare că este în zadar, cifrele ne dau curaj: dacă în anul 2011 aveam 400.000 de beneficiari de ajutor social, astăzi am ajuns la 150.000 şi vreau să le mulţumesc tuturor celor care lucrează neobosit, zi de zi, pentru a-i scoate pe semenii lor din sărăcie”, a menţionat ministrul de resort. Ziua Internaţională pentru Eradicarea Sărăciei este marcată în fiecare an pe data de 17 octombrie.