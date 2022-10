Studenţii s-au aliniat tendinţelor pieţei, optând pentru domenii în care sunt salarii mai mari

N. Dumitrescu

Noul an universtar 2022-2023 a fost deschis, oficial, ieri, și la Universitatea ”Petrol-Gaze” Ploiești. La cele cinci facultăți ale universității – Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor, Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică, Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie, Facultatea de Ştiinţe Economice, Facultatea de Litere şi Ştiinţe – vor fi la cursuri, în noul an de studii, 5.162 de studenți, dintre care 1.280 sunt „boboci” de anul I. Cert este că numărul acelora care vor studia la universitatea ploieșteană este mult mai mic decât cel din anul universitar trecut, când au fost 6.200 de studenți, motivul fiind legat de tendinţele demografice, scăderea populației reflectându-se inclusiv în numărul de studenți. Potrivit rectorului interimar Ion Pană, ca urmare a sesiunilor de admitere, din vară și toamnă, plus alte două sesiuni suplimentare, toate locurile fără taxă – peste 1.200 – scoase la concurs au fost ocupate, dintre cele peste 1.300 de locuri cu taxă, neocupate rămânând aproape 500. În ceea ce privește opțiunile acelora care au dorit să studieze la Ploiești, au fost destui și cei care s-au aliniat tendințelor pieței, în sensul că au preferat anumite domenii în care acum se plătește mult mai bine, alegând, de pildă, ingineria petrolului sau masterul în domeniul informaticii și contabilității. De adăugat faptul că, în comparație cu deschiderea anului universitar trecut, ceremonia din acest an, organizată ieri, a fost umbrită și de lipsa fostului rector Florinel Dinu, decedat prematur pe data de 8 septembrie a.c.

De altfel, la ceremonia de ieri, după intonarea imnului ”Gaudeamus”, conducerea interimară a UPG Ploiești a ținut să dedice un moment aparte fostului rector Florinel Dinu, prin prezentarea unui film „Im memoriam”. Astfel, după ce s-a ținut un moment de reculegere, pe un ecran de mari dimensiuni, în fața studenților reuniți în curtea instituției s-a derulat un colaj de fotografii alb-negru, în care cel care s-a aflat la conducerea universității, în ultimii doi ani, apărea alături de studenți ori cadrele didactice ale universității, la numite evenimente oficiale, dar și în momente de relaxare. ”Ne este foarte dificil să vorbim la timpul trecut despre cel care a fost rectorul UPG, Florinel Dinu. Așa cum ne este la fel de greu să vorbim la trecut despre omul Florinel Dinu, despre optimismul, generozitatea și umorul acestuia. A fost un om care era, întotdeauna, cu zâmbetul pe buze și care lasă în urma sa un gol imens”, au ținut să spună cei din conducerea universității. De altfel, și cei care au vorbit în calitate de invitați la ceremonia de deschidere a noului an universitar au evidenţiat activitatea fostului rector, fiind convinși că, ”de acolo, de Sus, îi veghează pe toți cei de la UPG, dorind să fie continuate proiectele pe care acesta le-a început”.

Revenind la studenții care au început noul an universitar, rectorul interimar Ion Pană a precizat că 200 de studenți, din numărul total de 5.162, sunt din străinătate, respectiv din Maroc, Cuba, Siria și Libia. Întrebată dacă inflația a dus și la majorări în ceea ce privește chiria plătită de către cei care au optat să stea în campusul universitar, conducerea UPG Ploiești a declarat că atât chiria la cămin, cât și costul servirii unei mese la cantina universității s-au majorat. ”Majoarea este de 25%. Acum, un prânz la cantină este 23 de lei, anul trecut a fost 21 de lei, fiind incluse două feluri de mâncare și desert. În ceea ce privește chiria, anul trecut, un loc în cămin a fost de 350 de lei/lună, dar costurile diferă și de confort, în tarif fiind incluse plata utilităților, dar și asigurarea cablului TV și a internetului. Avem asigurate apa și căldura prin centrală proprie, dar ținem să menționăm faptul că, anul viitor, o parte din agentul termic îl vom avea asigurat și prin intermediul punerii în practică a unui proiect derulat de universitate, ce vizează energia geotermală, care se va finaliza în luna noiembrie 2023”, a mai precizat conducerea UPG Ploiești.

În ceea ce privește alegerea noului rector al UPG Ploiești, s-a fixat deja calendarul desemnării acestuia. Concret, în perioada 10-14 octombrie a.c., se vor putea depune candidaturile, pe 1 noiembrie urmând să aibă loc primul tur al alegerilor, iar cel de-al doilea tur de alegeri – pe 4 noiembrie.