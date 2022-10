Echipa de baschet „U17” a Clubului Sportiv Municipal Ploiești bifează, în acest final de săptămână, debutul în cupele europene, urmând să participe, până duminică, la primul turneu al Grupei A din cadrul Conferinţei Sud a EYBL (European Youth Basketball League)!

Băieţii pregătiţi de Ionuţ Ivan şi Robert Munteanu au plecat, miercuri seară, spre Hamburg, acolo unde are loc primul turneu al Grupei A. Aseară, după încheierea ediției, ploieștenii au întâlnit Academy Istanbul, programul CSM Petrolul Ploieşti în Germania fiind în continuare următorul:

Astăzi, ora 16:30

Balkan Botevgrad – CSM Petrolul Ploieşti

Sâmbătă, ora 16:30

NTSV Wildcats Hamburg – CSM Petrolul Ploieşti

Duminică, ora 10:00

CSM Petrolul Ploieşti – Inter Bratislava

Lotul de jucători pe care staff-ul tehnic al echipei noastre va miza în turneul din Germania este următorul: George Angelian, Robert Pătraru, Răzvan Popa, Christos Manthopoulos, David Naum, Andrei Velcea, Rareş Mihalache, Armand Suciu (toţi 2006), Codruţ Dinu, Rareş Movileanu, Alexandru Dimov (toţi 2007), David Raşoga şi Mihai Oprea (ambii 2008). Cel de-al doilea turneu al Grupei A va avea loc la Ploieşti şi este programat în perioada 2-5 februarie 2023.

Conferinţa de Sud are trei grupe- A, B şi C, în care sunt distribuite 25 de formaţii, dintre care cinci din România: CSM Petrolul Ploieşti şi Ştiinţa Bucureşti (Grupa A), CS U-BT Cluj-Napoca şi CSU ASE Bucureşti (Grupa B) şi Leii Bucureşti (Grupa C).

În European Youth Basketball League este înscrisă şi echipa „U14” a clubului, CSM Petrolul Ploieşti fiind repartizată în Grupa B a Conferinţei Sud a acestei categorii de vârstă. Ambele turnee de la „U14” vor avea loc la Budapesta, în perioadele 11-13 noiembrie 2022 şi 24-26 februarie 2023.