După „duşul rece” din Cupa României, CSM Petrolul Ploieşti închide astăzi runda a doua a Ligii Naţionale de Baschet Masculin – Conferinţa A o dată cu partida pe care o va susţine, începând cu ora 19.45, în Sala din Giuleşti, în compania Rapidului. Este o confruntare care se înscrie, ca grad de dificultate, pe linia primelor trei meciuri oficiale din acest sezon, „feroviarii” fiind o cu totul altă echipă faţă de cea din ediţia trecută de campionat, în contextul în care au investit foarte mult în vară pentru a marca, printr-un sezon bun, şi cu echipa de baschet seniori centenarul clubului.

Se întâlnesc formaţii cu stări de spirit diametral opuse după primele trei partide oficiale, însă în timp ce noi am întâlnit formaţii din „top 4” al ediţiei trecute de campionat, U-BT Cluj-Napoca, CSM Oradea şi FC Argeş, giuleştenii pregătiţi din această vară de Tudor Costescu le-au învins pe CSM VSKC Miercurea Ciuc, CSM Focşani şi CSM Galaţi. „Este primul meci în deplasare în acest sezon şi, chiar dacă Rapidul vine după trei victorii, iar noi după trei înfrângeri, mergem cu încredere în Capitală. Echipele încep, uşor, uşor, să intre în ritm, noi am mai parcurs o săptămână în care am avut timp să mai lucrăm la chimia echipei şi suntem convinşi că ne vom prezenta mult mai bine decât am făcut-o în Cupa României”, a declarat coordonatorul secţiei de baschet a clubului, Ionuţ Ivan.

Antrenorul Mihai Popa se confruntă cu o singură problemă importantă de lot, neputând conta pe pivotul Mihailo Sekulovic, care s-a reaccidentat în meciul cu FC Argeş la genunchiul stâng, ce i-a tot creat probleme în ultima vreme, şi ar putea avea nevoie de o perioadă mai lungă pentru refacere.

Meciul va începe la ora 19.45 şi va fi transmis „în direct” de DigiSport şi PrimaSport, precum şi pe canalul de youtube al Federaţiei Române de Baschet.