De multe ori, cărțile au fost sursă de inspirație pentru apariția unor filme de top. Pornind de la cărți s-au realizat ulterior filme de succes precum cele din seria Harry Potter, Jumanji ori The Lord of The Rings, care au milioane de oameni în toată lumea.

Harry Potter

Această franciză de succes din industria cinematografică a pronit de la prima carte scrisă de J. K. Rowling în 1997. Cele șapte cărți din seria Harry Potter au apărut între 1997 și 2007, iar ele au fost vândute în peste 500 de milioane de exemplare. Este, de altfel, cea mai citită carte din istorie, fiind tradusă totodată în peste 80 de limbi. Și filmele din seria Harry Potter au avut un succes răsunător, începând cu 2001, când a apărut primul. Cele opt filme din seria Harry Potter au depășit 7.7 miliarde de dolari ca încasări la box office, fiind pe locul 3 în topul celor mai de succes francize.

Jumanji

Pornind de la cartea de ilustrații realizată de Chris Van Allsburg în anul 1981 a apărut una dintre cele mai cunoscute francize din industria cinematografică. Primul film din seria Jumanji a apărut în 1995, iar Robin Williams a făcut unul dintre cele mai bune roluri ale sale. Filmul a rămas de referință pentru mult timp, astfel că franciza a fost readusă la viață și în 2017 și 2019 au apărut noi filme, cu distribuții complet schimbate, din care au făcut parte Dwayne „The Rock” Johnson și Kevin Hart. Și încasările francizei Jumanji au fost impresionante, trecând de 2 miliarde de dolari. Având în vedere succesul de care Jumanji are parte, nu-i deloc întâmplător că au rezultat și alte produse, precum tricouri, parcuri tematice disponibile în Italia și SUA, ori chiar și jocuri de casino. De ani buni, în topul celor mai în vogă jocuri din cazinou online NetBet este chiar Jumanji. Un joc realizat în 2018 de compania NetEnt, în care ca simboluri sunt Leul, Pelicanul, Crocodilul și Rinocerul.

The Lord of The Rings

O altă franciză impresionantă din industria cinematografică, ce are milioane de fani. Totul a pornit de cărțile lansate în trei volume, între iulie 1954 și octombrie 1955, ce au fost vândute în peste 150 de milioane de exemplare. Au apărut tot trei filme The Lord of the Rings, în 2001 și 2003. Ele au avut încasări impresionante de aproximativ 3 miliarde de dolari, iar recenziile au fost excelente, astfel că seria a primit nu mai puțin de 17 premii Oscar.

The Hunger Games

Cele trei romane semnate de Suzanne Collins au inspirat apariția a patru filme, ce au apărut în 2012, 2013, 2014 și 2015. De ani buni se discută și de al cincilea film din serie. Încasările producției la box office au fost de aproximativ 3 miliarde de dolari, la un buget de 495 de milioane de dolari. Filmele au avut un scenariu foarte bun, mult suspans, iar recenziile specialiștilor au fost pozitive.

Cronicile din Narnia

Cronicile din Narnia reprezintă un volum de cărți vândut în peste 100 de milioane de exemplare, ce a fost tradus în 47 de limbi. Au apărut așadar șapte cărți, dintre care trei au beneficiat și de adaptări ecranizate: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005), Prince Caspian (2008) și The Voyage of the Dawn Treader (2010). Încasările acestora au trecut de 1.5 miliarde de dolari. Este o altă serie de succes cu numeroși fani, care s-a bucurat de popularitate și a umplut sălile cinematografelor.