Cu miza calificării doar pentru oaspeţi, meciul care a închis turneul Grupei A din Cupa României, dintre CSM Petrolul Ploieşti şi FC Argeş Piteşti, s-a încheiat, previzibil, cu o victorie la scor a echipei mai motivate, vizitatorii impunându-se cu 96-58 (26-12, 22-15, 21-10, 27-21) şi asigurându-şi accederea în „Final 8”, tocmai graţie coşaverajului (+20). Evident, o astfel de diferenţă nu era de aşteptat chiar şi în condiţiile acestea, însă a contat mult şi că, pe fondul desprinderii premature a piteştenilor, dar sesizând şi lipsa de… inspiraţie a unora dintre baschetbalişti, a ales să ruleze mai mult „aripa tânără”, în special Codruţ Dinu şi George Angelian primind credit în ciuda diferenţei de experienţă „pricinuită” de cei doar 16 ani din buletine. Cel mai mult a profitat conducătorul de joc, care a jucat dezinvolt în faţa mai rutinaţilor adversari, a înscris 11 puncte, cu 3/4 la aruncările de la distanţă, reuşind două recuperări în puţin peste 22 de minute petrecute pe parchet.

Altfel, din punct de vedere statistic a fost jale la majoritatea capitolelor, singurul plus fiind de notat la aruncările de „3 puncte”, capitol la care CSM Petrolul Ploieşti a avut 40% (12/30). Cu menţiunea că, până în minutul 19, când tabela indica 43-25, băieţii noştri marcaseră numai de la distanţă, plus o „liberă” pentru un fault tehnic la banca adversă!

Pentru CSM Petrolul Plo­ieş­ti au evoluat: Brkic (3×3), C. Dinu (11, 3×3), Misters (11, 3×3), Milin (8, 1×3), O. Popa Calotă (6, 1×3), Seku­lovic (3, 1×3), Mitchell (2), G. Angelian, Chiţu, O. Iancu şi R. Pătraru.

Următorul meci oficial al băieţilor de la CSM Petrolul este programat lunea viitoare, de la ora 19.45, în ­Giuleşti, în compania Rapidului.