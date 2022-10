CNS Cartel Alfa solicită autorităţilor creşterea imediată a salariului minim în România, după modelul Germaniei, menţionând că sindicatele din Europa cer deja şefilor de state şi guverne măsuri urgente pentru combaterea crizei costurilor de trai, potrivit unui comunicat remis ieri AGERPRES.

„Urmaţi exemplul Germaniei şi creşteţi salariul minim acum. Directiva privind salariul minim şi negocierile colective a primit aprobarea finală după un proces legislativ de doi ani şi o campanie lungă a sindicatelor. România, la fel ca toate statele membre, trebuie acum să ia măsuri pentru a avea legi şi practici în vigoare la timp astfel încât să fie respectat termenul de doi ani pentru transpunerea directivei”, susţin sindicaliştii.

Conform sursei citate, Directiva a fost adoptată oficial la întâlnirea miniştrilor de finanţe din cadrul Consiliului Europei. „Confederaţia Europeană a Sindicatelor a făcut un apel ca statele membre să urmeze imediat exemplul Germaniei, prin creşterea salariilor. Germania s-a aflat printre statele membre UE în care salariul minim a fost stabilit sub pragul UE de risc de sărăcie (60% din salariul median naţional), precum şi sub 50% din salariul mediu”, se menţionează în comunicat.

La 1 octombrie, Germania şi-a majorat salariul minim de la 10,45 euro pe oră la 12 euro pe oră, o creştere cu 15% pentru 6,64 milioane de lucrători. Potrivit Cartel Alfa, Directiva va însemna că „statele membre vor trebui să verifice caracterul adecvat al salariilor minime legale, ţinând cont de puterea de cumpărare şi de costul vieţii. „La nivel naţional, valoarea salariului minim acoperă doar jumătate din costurile de trai şi este nevoie de creşteri rapide şi susţinute pentru a asigura un nivel adecvat al salariilor”, se precizează în document.

Totodată, statelor membre li se va cere să promoveze negocierea colectivă şi să combată distrugerea sindicatelor, iar ţările cu o acoperire a negocierilor colective sub 80% va trebui să elaboreze un plan de acţiune pentru a sprijini negocierea colectivă.

„Reamintim aici că, în România, nivelul de acoperire al negocierilor colective este în prezent foarte scăzut, doar 20% dintre lucrători beneficiind de prevederile unui contract colectiv de muncă. Astfel modificarea Legii dialogului social (L62/2011) pentru deblocarea negocierilor colective la toate nivelurile este urgentă, aceasta fiind şi un jalon în cadrul PNRR, cu termen până la sfârşitul anului”, susţin sindicaliştii. Conform Cartel Alfa, implicarea sindicatelor în stabilirea şi actualizarea salariilor minime statutare trebuie consolidată.