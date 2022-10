Marţi după-amiază, în jurul orei 17.00, polițiștii din cadrul Secției Rurale Puchenii Mari au fost alertaţi, de către un bărbat, că o minoră în vârstă de 13 ani pe care o are în plasament ar fi întreținut relații sexuale cu un tânăr.

În legătură cu acest caz, poliţia prahoveană a făcut următoarea precizare: „În baza sesizării, au fost efectuate verificări, stabilindu-se faptul că minora are o relație de prietenie cu un tânăr, în vârstă de 22 de ani. Având în vedere aspectele constatate, minora a fost transportată la Serviciul de Medicină Legală Ploiești, în vederea efectuării unui control de specialitate. Astfel, în baza probatoriului administrat, față de tânărul în cauză a fost luată măsura reținerii, pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat unității de parchet, cu propunere de luare a unei alte măsuri preventive“.

În cauză, cercetările sunt continuate de polițiști, în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de act sexual cu minor.