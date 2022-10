Cosmin Iliescu

De obicei, la fotbal, este cam invers decât în acest titlu, adică jucătorii se simt mai bine pe teren propriu, au încredere mai mare, sunt mai motivați… De obicei, dar Păuleștiul pare a fi excepția care să confirme regula! La nou-promovata prahoveană este total invers, adică pe teren propriu avem parte de un chin total, iar în deplasări, jucătorii ”prind aripi”!

C.S. Păulești a avut un nou prilej să- și ia revanșa în fața propriilor suporteri după perioada nefastă pe care a traversat-o în acest tur la mai toate meciurile de acasă. Și, totuși, deși adversarul avea doar cinci puncte acumulate până la ora jocului, iar meciul cu KSE, la prima vedere, părea unul accesibil, n-a fost să fie o victorie ”acasă”. Ghinioanele au continuat pentru trupa antrenată pe hârtie de Plăvache, în realitate de Florin Pripu, și, chiar dacă păuleștenii au început mai bine jocul (în min. 3, A. Vintilă a primit o centrare perfectă din flancul drept de la M. Țugui în fața porții , dar a ratat din trei metri cu poarta goală nefiind presat de absolut niciun adversar), mingea a intrat în poarta gazdelor!

Și nu oricum, apărarea păuleștenilor oferind un cadou – autogol, la o fază care nu anunța nimic, în min. 19, când N. Albu a încercat o pasă în adâncime pentru A. Peter mingea a ajuns la stoperul gazdelor, A. Ștefan, care a vrut să respingă mingea , dar a deviat-o în propria poartă! Imediat după primirea golului, jucătorii antrenați de Florin Pripu au încercat să restabilească egalitatea pe tabela de marcaj, iar după mai multe faze de poartă jucătorul revenit în vară de la Astra- G. Dumitrașcu- a înscris cu un șut din afara careului, restabilind egalitatea. Deși gazdele au controlat jocul fară a avea prea multe ocazii de poartă, tot vizitatorii au avut o bară în min. 43.

În actul secund, păuleștenii nu au avut determinarea necesară pentru a obține cele trei puncte puse în joc, oaspeții au mai irosit două ocazii mari în min 49 și 55 prin J. Gazda și A. Peter. Singura șansă mare a gazdelor a venit în min. 73, când portarul R. Dumitru a degajat perfect o minge, fundașii centrali adverși au fost derutați și l-au scăpat din marcaj pe Ad. Vintilă, care a ramas singur cu golkeeper-ul advers, dar a șutat din nou peste poartă, drept urmare antrenorul jucător Florin Pripu schimbându-l imediat.

”Pericolul” plutea în aer, dar oaspeții au dat lovitura în min. 83, prin N.Albu, care a marcat din careu cu un șut la colțul lung. Intrat din postura de rezervă, V. Ursu a ratat două șanse de gol imense, nereușind o egalare meritată, măcar, în min 88 și 90+3 (când a avut o lovitură de cap bună, iar mingea a lovit bara traversală). C.S. Păulești rămăne o dezamăgire pe teren propriu obținând doar trei puncte în acest tur. Urmează ”reversul” cu Plopeniul…

C.S. Păulești- KSE Târgu Secuiesc 1-2(1-1)

Stadion: ,,Comunal” Păulești. Spectatori: 150.

Au marcat G. Dumitrașcu (37)/A. Ștefan (autogol -19), N. Albu (83).

C. S. Păulești: R. Dumitru-M. Tugui, G. Năstase, A. Ștefan (46F.Pripu), A. Pinescu – C. Vrăjitoarea, C. Stoica ( 88M.Buză), G. Dumitrașcu, C. Ruptureanu (68 C. Neacșu) -A. Vintilă (74 V. Ursu) , C. Vasile. Antrenor: Florin Pripu

A.C.S. Târgu Secuiesc: G Bunduc-T. Gajdo, L. Sozcs (36 S. Popescu) , R. Brașovean (56 T. Pătrășcoiu ), F. Robert – N. Albu (84L.Niclos) , K. Pal, J. Gazda, A. Peter, L. Santa- E. Albu(84 A. Bambi). Antrenor: Vasile Gherghe

Avertismente: M. Țugui(48), V. Ursu (88), G. Dumitrașcu (90+1)/T. Gajdo (34)

Au arbitrat: Perju Alexandru Ionut (Galaţi)-Pânzaru Viorel (Braşov), Guran Mircea (Braşov)

Observator de arbitri: Vadan Mugurel (Bucureşti )

Delegat joc: Broscăţan Liviu Adrian (Braşov)