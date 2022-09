2022 a adus valuri de căldură în toată Europa și seceta a fost prelungită. Datele sateliților Copernicus arată că vara aceasta a fost mai caldă decât cea din 2021 care, la rândul ei, stabilise un record. Datele Copernicus Climate Change Service (C3S), preluate de Agerpres, arată că temperatura medie în Europa a fost între iunie și august cu 0,4 C mai mare decât în perioada similară din 2021, iar în august a fost cu 0,8 C mai cald decât în august 2018.

În perioada 1991-2022, au fost valuri de căldură în mai multe zone din Europa în fiecare lună de vară. În plus, au fost valuri de căldură în multe regiuni ale lumii: China, Pakistan și SUA. Vara lui 2022 a fost cea în care, în premieră, au fost +40 C în Regatul Unit. Recorduri s-au înregistrat în multe locuri din Europa Centrală și de Est. Luna august a fost mai caldă decât media în aproape toată Europa și, spre deosebire de iunie și iulie, a plouat mai mult decât normalul în mai multe zone, inclusiv în România.