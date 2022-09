Rodica Paraschiv

Deputat PSD Prahova

Darul cel mai de preț al fiecăruia dintre noi este sănătatea. Îl primim la naștere și avem datoria să-l păstrăm nealterat cât mai mulți ani din viața noastră. Însă, pentru a ne menține sănătoși până la vârste înaintate, trebuie să ne cunoaștem și să ne respectăm în primul rând pe noi înșine și să prevenim, atât cât ne stă în putință, apariția unor afecțiuni grave care ne pot scurta anii petrecuți alături de cei dragi, de familiile noastre, de copii și nepoți!

Prevenția trebuie să devină și în România un stil de viață, atât de necesar pentru a restrânge la minimum cazurile de deces provocate de boli incurabile, așa cum sunt afecțiunile oncologice, care iau tot mai multe vieți anual.

În Prahova, și în acest an continuă campania de profilaxie pentru cancerul la sân “Sunt femeie orice ar fi!“, căreia m-am alăturat încă din anul 2013! Am dăruit, la mijlocul lunii septembrie, ecografii mamare, la lecția prevenției, comunității dintr-o localitate rurală din județul Prahova, Provița de Jos. Am avut-o alături, ca întotdeauna, pe doamna Iolanda Gheorghiu, președinte al Asociației Pacienților Oncologici din România. Le mulțumesc domnului primar Ionuț Bocioacă și doamnei doctor Roxana Turtureanu pentru suportul dat și sper într-o colaborare cu domnul doctor Victor Nicolici, mereu în sprijinul pacienților.

Femeile trebuie să-și păstreze sănătatea atât pentru ele, cât și pentru familiile lor și pentru societate! Copiii noștri au nevoie de noi! Să învățăm să primim ajutor și să-l cerem, fără reținere sau teamă, când nu ne este bine!

Prevenția nu ține însă doar de noi, ca persoane, ci trebuie să fie o colaborare între comunitate, medicii de familie, medicii specialiști, dar și instituțiile care poartă responsabilitatea sănătății publice, la nivel local sau național. Este necesar ca programele naționale de sănătate, existente deja, să fie aplicate, pentru că statisticile se mențin îngrijorătoare.

Anul trecut, tumorile au fost a treia cauză de deces în rândul românilor, potrivit datelor înregistrate de Institutul Național pentru Sănătate Publică, după afecțiunile aparatului circulator și ale aparatului respirator. Aproape 47.000 de oameni au murit în România din cauza tumorilor, iar cancerul la sân a luat 3.452 de vieți doar anul trecut! Nu numai persoane trecute de anumită vârstă, pentru că peste 300 de români sub 50 de ani au decedat ca urmare a afecțiunilor oncologice depistate la sân. Nu numai femei, ci și în cazul a 66 de bărbați fiind înregistrată, anul trecut, drept cauză a decesului tumora malignă a sânului!

1 octombrie este Ziua mondială de luptă împotriva cancerului la sân. În România, Ziua luptei împotriva cancerului de sân a fost marcată pentru prima dată în anul 2014, după ce, la 30 septembrie, în acelaşi an, ziua de 1 octombrie a fost recunoscută și ca Zi naţională de luptă împotriva cancerului de sân.

Ziua luptei împotriva cancerului de sân este marcată anual cu scopul de a creşte gradul de conştientizare cu privire la această boală, prin intermediul campaniilor de informare, al prevenţiei şi al programelor de screening, care pot salva vieţi.