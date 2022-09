Aproape trei sferturi (72,55%) dintre românii cu venituri de peste 10.000 de lei pe lună sunt atenţi la bugetul de cheltuieli lunare, în comparaţie cu puţin peste 60% dintre cei care câştigă sub 2.500 de lei/lună, relevă un sondaj realizat de CEC Bank, în colaborare cu comparatorul bancar FinZoom.ro, potrivit Agerpres.

Conform sursei citate, pentru 25,52% dintre respondenţi, cheltuielile cu locuinţa ocupă între 40% şi 60% din venituri, iar 24% dintre tinerii sub 25 ani alocă mai puţin de 20% din venituri pentru casă, o posibilă explicaţie fiind faptul că mulţi preferă să locuiască în continuare cu părinţii, notează realizatorii cercetării.

De asemenea, 66,43% din totalul celor chestionaţi declară că obişnuiesc să-şi urmărească bugetul lunar, în creştere circa 3% faţă de primul trimestru al acestui an. În această marjă, ponderea este mai ridicată (aproximativ 75%) în rândul celor mai înaintaţi în vârstă (peste 55 de ani), în timp ce tinerii îmbrăţişează mai greu acest obicei, şi doar 55% din cei sub 25 de ani au obiceiul de a-şi urmări bugetul în mod frecvent.

Datele sondajului arată că doar 61,88% dintre românii cu venituri sub 2.500 lei/lună îşi urmăresc bugetul de venituri şi cheltuieli, cifră sub media de 66,43% la nivel de populaţie. La polul opus, 72,55% dintre persoanele cu venituri mari (de peste 10.000 lei pe lună) sunt cei mai atenţi la costuri.

În ceea ce priveşte digitalizarea, pentru a ţine evidenţa facturilor lunare, 48,74% dintre români plătesc cu cardul sau contul bancar, 11,79% doar în unele luni, 14,95% rareori fac acest lucru, în timp ce 24,51% declară că nu fac plata cu cardul sau contul bancar pentru a ţine evidenţa facturilor.

Totodată, 38,96% dintre respondenţi folosesc serviciile de internet banking şi mobile banking săptămânal (cei mai mulţi dintre aceştia câştigă peste 5.000 lei/ lună – dublu faţă de media înregistrată la nivelul populaţiei), 24,66% ocazional pentru activităţi bancare, iar 25,52% dintre cei chestionaţi utilizează portofelele digitale Google Pay/Apple Wallet, direct din telefon, pentru plata produselor cu cardul. Pe acelaşi subiect, tinerii sub 25 ani înregistrează cele mai mari valori (46,97%), aproape dublu faţă de media înregistrată la nivel de populaţie.

Sondajul a fost realizat online, de comparatorul financiar FinZoom, la cererea CEC Bank, pe un eşantion reprezentativ de peste 1.390 de respondenţi din toată ţara, din care 55,43% sunt salariaţi, 43,78% au declarat venituri între 2.500 lei şi 5.000 lei, 34,22% au vârste cuprinse între 25 – 40 ani, iar 39,04% au studii superioare.