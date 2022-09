* 15,3% dintre cei cu vârste între 18 şi 24 de ani nu au mai mult de opt clase şi suntem ultimii la capitolul studiilor superioare

* Mai mult de jumătate consideră că şcoala nu îi pregăteşte nici pentru piaţa muncii, nici pentru viaţă

* 1,2 milioane de tineri cu vârste între 15-29 ani au plecat din ţară în ultimii zece ani

România ocupă locul al treilea în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte procentul de tineri aflaţi în risc de sărăcie sau excluziune socială (31%), unul din patru tineri români cu vârste cuprinse între 25 – 29 de ani are un venit lunar sub 1.500 de lei, iar 1,2 milioane au plecat din ţară în ultimii 10 ani, relevă un studiu lansat de Societatea Academică din România şi Asociaţia pentru Dezvoltare Activă, în parteneriat cu IRES – Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie, cu sprijinul Comisiei pentru tineret şi sport din Camera Deputaţilor, potrivit Agerpres.

Studiul „Provocările tinerilor din România. Analiză şi recomandări” a fost prezentat, la Palatul Parlamentului, de Constantin-­Alexandru Manda, coordonator advocacy la Societatea Academică din România, şi sociologul Antonio Amuza. El a fost efectuat pe un eşantion de 814 de tineri, cu vârsta cuprinsă între 18 şi 29 de ani.

„Îi spunem barometru, el de fapt este un sondaj de opinie, doar că este ceva mai complex de atât. Nu am sondat doar opiniile tinerilor din România, ci ne-au interesat nevoile şi aşteptările acestora, deci i-am făcut cumva parteneri în acest demers, şi ne bucurăm că ducem vocea lor mai departe în comisia parlamentară”, a declarat Antonio Amuza. El s-a declarat „surprins” de faptul că „doar” 35 % ­dintre români spun că lucrurile merg într-o ­direcţie bună, ceilalţi 65% considerând că lucrurile „nu stau chiar aşa”.

În topul încrederii tinerilor în instituţiile publice se află Armata, Uniunea Europeană, NATO, mediul universitar, ştiin­ţific, a adăugat sociologul. „Din păcate, sistemul educaţional preuniversitar se află undeva la jumătatea acestei ierarhii. (…) Sistemul universitar este deconectat de la piaţa muncii”, a spus Amuza.

Printre chestiunile semnalate de tineri se află creşterea preţurilor – una dintre problemele serioase ale ţării, abandonul şcolar, problemele legate de mediu sau climă. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 82% dintre repondenţi spun că ar participa. „Acesta este un procent foarte ridicat şi de fiecare dată când sondăm asta, în ultimii 5, 10, 15 ani, vedem nişte procente foarte mici la participarea efectivă la vot. Dacă nu e vorba de alegeri prezidenţiale, mai mult de 35% nu există prezenţă la vot. (…) Nu există o educaţie civică aşa cum ne-am dori”, a arătat sociologul.

Sondajul mai relevă că 42% dintre tinerii intervievaţi sunt de acord cu introducerea dreptului de vot de la 16 ani. Pe de altă parte, există un procent semnificativ de tineri români care locuiesc în continuare cu părinţii sau împart spaţiul de locuit cu alte persoane. Constantin-­Alexandru Manda a precizat că analiza a fost împărţită pe patru paliere – nivel de trai şi stil de viaţă, educaţie şi formare profesională, locuire, participare civică şi politică – şi recomandări.

Studiul a luat în calcul emigrarea masivă a tinerilor cu vârste între 15 şi 29 de ani – 1,2 milioane în ultimii 10 ani, lipsa încrederii în mediul politic, precum şi percepţia unei direcţii greşite pentru România (doi din trei tineri). El a mai precizat că România este pe locul 26 din 27 în UE la venitul median pe oră al salariaţilor sub 30 de ani (3,52 EUR vs. 11,08 EUR).

Conform studiului, doi din trei tineri care nu au consultat un stomatolog la nevoie indică drept cauză lipsa banilor, unul din patru tineri cu vârsta între 18 şi 29 de ani îşi fac un control de medical de rutină o dată la doi ani sau mai rar, iar 14% spun că nu-şi fac niciodată un control medical. „Suntem, de asemenea, pe primul loc din UE când vine vorba de procentul de tineri care nu consumă niciun fruct sau nicio legumă pe zi (71,5%) şi de procentul de tineri care nu fac nici măcar un minut de mişcare fizică aerobică pe zi (66,4%)”, a transmis Manda.

Datele barometrului mai arată, între altele, că 15,3% dintre tinerii cu vârste între 18 şi 24 de ani nu au mai mult de opt clase, iar România este pe ultimul loc din UE la capitolul „tineri care au studii superioare” (24,8%). Mai mult de jumătate (51%) dintre tinerii cu vârste între 18 şi 29 de ani consideră că şcoala nu îi pregăteşte deloc sau aproape deloc pe elevi pentru piaţa muncii, în timp ce 57% cred că şcoala nu îi pregăteşte deloc sau aproape deloc pe elevi pentru a fi adulţi independenţi. Pe de altă parte, 93% dintre tinerii români între 18 şi 29 de ani consideră că implicarea lor poate face diferenţa. Cu toate acestea, 58% nu au făcut voluntariat în ultimii trei ani, 79% nu au participat la nicio acţiune civică, iar 72% nu au trimis niciodată o solicitare către o instituţie publică pentru rezolvarea unei probleme, indică studiul.