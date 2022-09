Ieri, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, a adresat un mesaj de binecuvântare tuturor studenţilor, la începutul noului an universitar, în care a îndeamnat la rugăciune „ca izvor de speranţă”, apreciind drept „esenţială” cooperarea dintre Familie, Biserică şi Şcoală. „Într-o lume agitată, cu ochii pe ceas, pe agendă sau pe calculator, rugăciunea mai scurtă şi mai deasă poate deveni o respiraţie spirituală a sufletului, un izvor de pace şi de iubire faţă de Dumnezeu şi de semenii noştri. Rugăciunea ritmează ca un orologiu spiritual viaţa şi creşterea duhovnicească a credinciosului”, a transmis Patriarhul, în mesajul remis AGERPRES.

Înaltul ierarh aminteşte că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2022 drept An omagial al rugăciunii în viaţa Bisericii şi a creştinului şi subliniază că „tinerii au nevoie atât de rugăciune, ca izvor de speranţă, cât şi de îndrumare în formarea lor intelectuală şi spirituală”.

„De aceea, cooperarea dintre Familie, Biserică şi Şcoală este esenţială”, accentuează Patriarhul. Întâistătătorul BOR urează tuturor studenţilor „sănătate, fericire şi multă bucurie”.

„Cu prilejul începutului noului an universitar 2022 – 2023, ne rugăm Milostivului Dumnezeu, Izvorul Iubirii şi al Înţelepciunii, să-i binecuvinteze pe toţi studenţii, profesorii şi părinţii, dăruindu-le sănătate, fericire şi multă bucurie”, a mai transmis Patriarhul Daniel.