În cadrul unei conferințe de presă organizate, ieri, directorul Casei de Asigurări de Sănătate (CAS)Prahova, Cătălin Măguleanu, a readus în atenție una dintre problemele cu care se confruntă locuitorii județului, și care s-a acutizat, respectiv lipsa medicilor de familie. Potrivit acestuia, județul Prahova se va confrunta, în viitor, cu o criză uriașă la acest capitol, având în vedere faptul că, atât anul acesta, cât și anul viitor, câteva zeci de medici de familie se vor pensiona, riscul fiind ca în locul acestora să nu vină nimeni, în contextul în care, deja, Prahova are un deficit de 40 de medici de familie. ”În urma derulării procedurii de contractare a serviciilor medicale și pentru programele naționale de sănătate, am constatat faptul că a scăzut, cel mai mult, numărul furnizorilor în ceea ce privește asistența medicală primară. În următorii doi-trei ani, vom rămâne fără medici de familie, având în vedere faptul că vârsta medie la nivel național, inclusiv în Prahova, este de 60 – 61 de ani”, a declarat directorul CAS Prahova. Acesta a mai menționat faptul că, de exemplu, comuna Cosminele nu a avut niciodată medic de familie, situație valabilă și în momentul de față, în timp ce în alte 10 localități există doar puncte de lucru ale unor medici de familie, ceea ce înseamnă că serviciile medicale sunt acordate doar ocazional, nu zilnic. Pe de altă parte, Cătălin Măguleanu a mai anunțat că, în urma rectificării bugetare, instituția pe care o conduce a obținut, anul acesta, cel mai mare buget din istoria CAS Prahova în ceea ce privește soluționarea dosarelor de recuperare a sumelor aferente concediilor medicale depuse de către angajatori.



Potrivit directorului CAS Prahova, Cătălin Măguleanu, una dintre cauzele ce au făcut ca în unele localități să nu fie nici astăzi medic de familie este aceea că medicii tineri nu mai sunt atrași de ocuparea posturilor libere, mai ales în mediul rural și în localitățile care sunt greu accesibile, acesta dând ca exemplu Cosminele, care nu a avut niciodată medic de familie. Însă, fără niciun medic de familie mai sunt, în momentul de față, și comunele Boldești-Grădiștea și Păcureți, în alte 10 comune fiind deschise doar puncte de lucru – respectiv la Apostolache, Bălțești, Călugăreni, Cărbunești, Gura Vadului, Lapoș, Sângeru, Secăria, Talea și Tătaru – în cadrul cărora asistența medicală primară este acordată ocazional. ”Conform evidențelor de la nivelul instituției, sunt 329 de contracte încheiate cu furnizori de servicii de medicină primară, în condițiile în care, de exemplu, în anul 2019 erau 347 de astfel de contracte. Sunt și mulți medici de familie în vârstă, care ies la pensie”, a mai precizat directorul CAS Prahova. În acelaşi cadru, s-a mai menționat că medicii de familie sunt în vârstă și vor ieși din activitate, anul acesta, de pildă, 66 de persoane urmând să împlinească 67 de ani și au cerut deja pensionarea, acestora urmându-le, anul viitor, la pensie, alți 25 de medici de familie care activează în Prahova. Pe de altă parte, cu lipsa medicilor se confruntă și spitalele prahovene, una dintre cauze fiind faptul că Ploieștiul se află între două puncte importante pe harta României, care au și centre universitare, București și Brașov, medicii specialiști care inițial au ales Ploieștiul migrând ulterior către instituții sanitare din cele două orașe.

În comparaţie cu lipsa medicilor- o mare problemă cu care se confruntă județul, mai ales în contextul în care populația este una foarte îmbătrânită, directorul CAS Prahova a anunțat că are și o veste bună. Și anume aceea că, urmare a rectificării bugetare, anul acesta, instituția pe care o conduce are parte de cel mai mare buget alocat decontării concediilor medicale. „Ca urmare a rectificării bugetare, am obținut cel mai mare buget din istoria Casei de Asigurări de Sănătate Prahova în ceea ce privește decontarea sumelor pentru concediile medicale depuse de angajatori. Sumele primite reprezintă aproape de trei ori bugetul anului 2019 sau bugetul pe anii 2019, 2020 și o parte din anul 2021, adică 214 milioane de lei, cu posibilitatea de suplimentare, în luna noiembrie a.c.”, a declarat directorul CAS Prahova. Cu toate acestea, la nivelul CAS Prahova decontarea concediilor medicale se face, în continuare, cu întârziere, în așteptare fiind 16.000 de cereri.