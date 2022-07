10120 de spectatori au venit ”oficial” să susțină Petrolul la meciul revenirii în prima ligă. Din păcate, la final, tabela nu a arătat un scor pozitiv favoriților, așa cum ei ar fi meritat, judecând după aspectul jocului. Totuși, deși dezamăgit, publicul– sau, cel puțin, majoritatea celor prezenți – a înțeles ceea ce trebuia să înțeleagă. Echipa a jucat bine, disciplinat tactic, chiar dacă au fost și momente în care Voluntariul a condus ostilitățile. Meciul în sine nu a fost extraordinar de spectaculos. Oricine putea anticipa acest lucru încă de la citirea titularilor, ambii antrenori fiind deciși să își protejeze propria poartă cu multă atenție. În atac, s-a mizat pe experiență, și de o parte, și de cealaltă.

Adversar ţinut la ­respect, final de repriză în forţă

În prima parte, Voluntariul nu a suflat.Petrolul a stăpânit jocul chiar dacă uneori a trebuit să securizeze posesia întorcând balonul spre propria poartă. Ocazii au fost la poarta lui Popa: Cioiu (min. 37) și Dumitriu (min.38), cu șuturi din afara careului –aceste lovituri fiind parate de Popa – Ivanovski, cu capul, o lovitură puțin alături (min.36) și o alta prinsă de Popa aproape de rădăcina barei (min.42). Așadar, Petrolul a căutat insistent poarta adversă spre finalul mitanului, în timp ce oaspeții au înregistrat cel mai pur zero la capitolul realizări, fiind blocați de apărarea foarte bine organizată a ploieștenilor, în ciuda multor baloane pierdute de Pașov.

Spoială ca la ţară, nu VAR

Momentul crucial al primei părți a fost decis de nou introdusul și mult cerutul sistem VAR, care este nou doar pentru noi, alții (de exemplu, Turcia) implementându-l imediat după „Mondialul” din 2008. Șutul lui Dumitriu, din afara careului, deviat aproape imperceptibil de Matricardi,s-a dus în plasă (min.21). Deși acordat de Găman, în primă fază, golul nu a fost validat de sistemul VAR pentru motivul că Ivanovski ar fi obturat câmpul vizual al portarului în momentul șutului. Faza, cu VAR-ul de pe toți pereții din lume, rămâne controversată prin modul în care o poți interpreta. Părerea unui fost arbitru, Marius Avram, este că golul putea fi acordat. De remarcat că poziția de ofsaid a lui Ivanovski la această fază, poziție de necontestat, nu a fost semnalizată de asistentul Adrian Popescu, dar a fost observată din cabina VAR de Valentin, fratele lui Marius Avram. Găman a considerat că poziția a fost reactivată, astfel că nu s-a acordat Petrolului unul dintre cele mai clare goluri ale etapei.

Mitan secund cu unduiri

Petrolul a început bine și partea secundă, Grozav bătând periculos o lovitură liberă de 22-23 de metri, Popa reușind să deturneze balonul în corner de sub bara transversală (min.51). Au mai fost aproape de gol Tamaș (min.59, șut „bombă” de departe, deviat de Armaș, și min. 64, nu ajunge la lovitura liberă bătută de Bratu) și Ivanovski (min. 61, nu ajunge mingea centrată de Țicu). De partea cealaltă, Marcelo Lopes, dintr-un unghi greu, aproape de marginea terenului, a trimis un balon pe care Avram nu l-a gestionat prea bine lăsându-l să lovească transversala (min.55). Din fericire pentru poarta ploieșteană, Rață a bâlbâit reluarea, iar șutul trimis de Costin a fost blocat. Avram a mai fost solicitat la lovitura de cap trimisă de Armaș (min. 75), dar a fost atent de această dată, blocând prompt balonul. Avram a mai avut o intervenție bună și la final (min.88), respingând cu piciorul lovitura de cap a lui Miranda (min.88), însă Găman a dictat penalty. Florea a transformat abia după patru minute, VAR-ul întârziind să… dea cu bidineaua.

Tamaș, înger și demon

Petrolul a început jocul cu patru dintre cei nou veniți. Despre Ivanovski discutăm separat mâine. Despre Dumitriu putem spune că nu a jucat chiar rău, dar i-ar fi prins bine ceva mai multă obrăznicie în joc, mai multă decizie. Iar despre Tamaș, putem spune că este o excelentă achiziție pentru asigurarea defensivei, coordonând întreaga linie, făcând adversarilor un marcaj „la sânge”. Din păcate, el face uneori un marcaj „cu sânge”, cum a fost cotul aplicat lui Armaș, lovitură pe care Găman a pedepsit-o fără drept de apel. Tot jocul foarte bun făcut de Tamaș până în acel moment a fost tulburat de ultima fază. A mai intrat Jair, care adat semne că ar dori să accelereze un pic jocul, dar a făcut-o în lateral.

Legând noul de vechi, Grozav și Cioiu au fost lenți și nu prea inspirați, având numai realizări strict punctuale, Seto a muncit mult, așa cum o face de obicei, Țicu a fost sigur în apărare și cu aparițiile obișnuite în atac, Mejers a stopat tot ceea ce era de stopat, iar Huja a avut un bun debut în prima ligă, în ciuda unor minute de final mai puțin clare. Dacă Măzărache a jucat prea puțin, dintre ceilalți care au intrat pe parcurs l-am remarcat pe Bratu, care a găsit câteva soluții eficiente. În schimb, Cebotaru a părut un pic sub viteza jocului în momentele în care Voluntariul începuse să domine mijlocul terenului, dar nimeni nu îi poate pune la îndoială valoarea și utilitatea în angrenajul echipei.Cât despre Pașov, am amintit mai sus. Să vedem ce va fi la Arad, runda viitoare. E loc de speranțe!

Petrolul – FC Voluntari 0-1 (0-0)

Stadion: Petrolul. Spectatori: 10120.

A marcat: Florea (90+2) din penalti.

Petrolul: Avram – Meijers, Tamaș, Huja – Pașov, Dumitriu (72 Jair), Seto (58 Cebotaru), Țicu (cpt.) – Cioiu (58 Bratu), Ivanovski, Grozav (86 Măzărache). Rezerve neutilizate: Moroz – Olaru, Borța, Velisar, Tucaliuc.

Antrenor: Nicolae Constantin.

Voluntari: Popa – Miranda, Matricardi, Armaș (cpt.) – Costin, Meleke (72 Tavares), Droppa (60 Răduț), Rață (81 Merloi), Vlad – Nemec (60 Florea), Marcelo Lopes. Rezerve neutilizate: Rîmniceanu – Aliji Naser, Marrone, Andreș, Lóránd Fülöp. Antrenor: Liviu Ciobotariu.

Avertismente: Țicu (18), Tamaș (89), Meijers (90), Huja (90), Jair (90) / Meleke (63),Matricardi (68), Costin (90), Florea (90).

Arbitru: George Găman (Craiova). Asistenţi: Adrian Popescu (Craiova), Stelian Slabu (Brașov). Rezervă: Iulian Dima (București). Arbitru VAR: Viorel Flueran (Craiova).Asistent VAR: Valentin Avram (București).

Observatori: Augustus Constantin (Râmnicu Vâlcea), pentru arbitraj, Constantin Stătescu (București), pentru organizare.

Jucătorul meciului: Armaș.