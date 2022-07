Luiza Rădulescu Pintilie

„Nu te-ngrijora, orologiile se strică uneori/Pendula din perete cere șuruburi, piulițe și clește/Timpul doar e fără cusur, nu se defectează niciodată/El curge la nesfârșit, nu se oprește”. Pentru că ” timpul curge indiferent și nu se oprește” -cum a lăsat scris poetul Lucian Avramescu într-una dintre poeziile compuse, în dialogul său cu cititorii, în zori de zi, pentru a alunga tăcerea cuvintelor rostite aşternută, neaşteptat, peste ultimii săi ani de viaţă- e tot mai aproape luna august, cea care rămâne legată de tradiţia organizării , la Muzeul Pietrei din Sângeru, a unui concert susţinut de reputatul violonist Alexandru Tomescu, nepotul său, câștigător al dreptului de a cânta, până în 2023, pe Vioara Stradivarius Elder-Voicu, obiect de Patrimoniu Național, categoria Tezaur. Artistul care a impresionat iubitorii de muzică din lumea întreagă şi l-a prezentat, cu aceeaşi virtuozitate, pe marele Bach, înconjurat de oameni aşezaţi printre mii de pietre cioplite şi dealuri înverzite , va cânta de data aceasta într-un concert IN MEMORIAM Lucian Avramescu, organizat prin strădania soţiei poetului , jurnalista Giorgiana Radu-Avramescu, alături de fiica lor, Luciana Avramescu, tocmai devenită liceană, de a duce mai departe „respiraţia”culturală, intelectuală şi de spirit cu care a însufleţit acest loc , până în cea din urmă clipă a existenţei sale pământene, scriitorul şi jurnalistul stins din viaţă în decembrie anul trecut. Locul „nebuniei şi al dragostei sale”, după cum a mărturisit nu o dată Lucian Avramescu, al ineditului muzeu fondat și donat poporului român, lângă zidurile vechi de 200 de ani ale casei bunicilor săi, refăcută în întregime, şi cele ale bisericii pe care a înălţat-o şi în faţa căreia îşi are locul eternităţii. „Adio-i fără rost, plec și atât/Cu umbra-i vă va ține de urât/E tot ce poate arborele mut”, scria în iunie 2021 poetul înconjurat azi de merii roditori ai unei frumoase livezi, rostind apoi, drept rugă şi nădăjduire:„Zidește-mi, Doamne, în perete șoapta/Fă-mă statuia celui care-am fost” şi “Lasă-mă, Doamne, între pietre-o piatră”.Iar versurile acestea se vor regăsi în volumul apărut postum – „Confesiuni la Poarta Cerului”, la Editura AMPress- ce reuneşte scrieri din ultimul an de viaţă al lui Lucian Avramescu, într-o ediție îngrijită de Giorgiana Radu-Avramescu.

„Fiecare piatră cioplită e un îndemn/O coloană de calcar din perioada preromană recită Virgiliu,/Dacă duci urechea aproape auzi dalta cioplitorului/De acum două mii și ceva de ani/Pe poartă scrie, intrarea gratuită, iar poetul vă va povesti/Despre fiecare din copiii lui de piatră,/Trebuie să șterg/Copiii lui de piatră vor povesti despre poet”.Aceasta rămâne filosofia de crez asumat a poetului Lucian Avramescu despre muzeul devenit loc de cultură şi pelerinaj deopotrivă şi, fiindcă „lumea n-are sfârșit”, tot locul acesta rămâne să-i împlinească speranţa îndreptăţită că şi “copiii lui de piatră vor povesti despre poet” ,iar noi, scriind aceste rânduri, vrem să credem că vor fi tot mai mulţi aceia care vor asculta poveştile. Pe unele dintre acestea le vor spune, în cadrul evenimentului de miercuri, 17 august, jurnaliştii Octavian Ştireanu, Cornel Nistorescu şi Marina Almăşan, precum şi Ionuţ Vulpescu- fost ministru al Culturii, Emil Calotă- fost primar al Ploieştilor, dar mai ales prieten de suflet al poetului Lucian Avramescu. Versuri din creaţia acestuia va recita jurnalistul sportiv și fondatorul Grupului ”VOUĂ”, Adrian Fetecău. Ca de fiecare dată, intrarea va fi liberă.

Cine a văzut, fie şi o singură dată, Muzeul Pietrei înţelege câtă iubire şi câtă frumoasă patimă a aşezat Lucian Avramescu în fiecare dintre pietre, de parcă ar fi fost, fiecare în parte , rarul diamant albastru al existenţei sale, cu nume venind dinspre grecescul „adamas” şi însemnând neînfrânt sau de nebiruit.Fiindcă şi Lucian Avramescu s-a dovedit neînfrânt şi de nebiruit în visul realizării acestui muzeu, ridicat nu numai cu preţul arderii sale sufleteşti , ci şi cu cel al cheltuielilor de timp şi băneşti purtate, oricât de greu i-a fost- şi i-a fost !- de unul singur.

Undeva, în Universul acesta mare, a fost descoperită o planetă alcătuită exclusiv din diamante. Din nefericire, tărâmul ei se dovedeşte încă de neatins de oameni, cărora le rămân deocamdată diamantele pământene. Iar unele dintre ele se înfăţişează privirii şi lumii sufleteşti deodată ce se trece pragul Muzeului Pietrei din Sângeru. Acolo unde, nu peste mult timp, pe 17 august, va fi un regal concertistic pentru cuvintele, oamenii şi pietrele pe care le-a iubit atât de mult poetul Lucian Avramescu şi către care priveşte, acum, cu ochii eternităţii, pe poarta cerului…