Suprafaţa contractată pentru irigaţii în judeţ este de numai 6.531 de hectare!

V. Stoica

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare are în derulare, în această perioadă, o procedură de achiziție a unor lucrări de întreținere și reparații pentru funcționarea unor amenajări de irigații, iar printre cele patru loturi se află și Amenajarea de irigații AHC Câmpia Buzăului, aparținând Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Prahova, contractul ce va fi semnat având o valoare estimată de circa 1,1 milioane de lei fără TVA.

Potrivit caietului de sarcini întocmit de Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Prahova, procedura vizează execuția unor lucrări de întreținere și de reparații la conducta de refulare a stației de repompare Mizil, a unui podeț tubular aflat în zona DJ 102N, dar și sifon Bălana, din cadrul amenajării de irigații menționate.

Amenajarea de irigații Câmpia Buzăului are o suprafață de 41.961 hectare deservită de sistemul de irigații. Aceasta se află la limita nordică a Câmpiei Române, are o formă dreptunghiulară care urmărește traseul căii ferate Ploiești-Buzău și al DN1B, între râul Cricovul Sărat și pârâul Cireșanu.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial al ANIF, suprafața contractată pentru irigații în județul Prahova este de numai 6.531,15 hectare, deși suprafața pregătită pentru irigat este, conform aceleiași surse, de 31.596 de hectare.

Amenajarea 1 Câmpia Buzăului are cea mai mare suprafață contractată – 4.273,73 hectare, canalele de irigații umplute având o lungime totală de 19 kilometri.