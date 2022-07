Aplicarea noilor legi ale educaţiei, ale căror proiecte au fost puse în dezbatere publică, ar avea un impact bugetar total de peste 36 de miliarde de lei, a anunţat ministrul Sorin Cîmpeanu, citat de Agerpres.”Impactul bugetar este foarte mare. Este vorba de un impact bugetar de peste 5 miliarde de lei pentru legea învăţământului superior şi de peste 31 de miliarde de lei pentru legea învăţământului preuniversitar. Doar 25 % reprezintă impact al creşterilor salariale, care vor fi de 43 %, restul sunt burse pentru elevi. Avem o finanţare pentru elevii de învăţâmânt primar de 700 de lei per elev, o finanţare pentru învăţământul gimnazial de 900 de lei per elev, o finanţare pentru învăţământul liceal, filiere teoretice şi vocaţionale de 1.500 de lei per elev şi, nota bene, încurajarea învăţământului profesional printr-o finanţare pentru fondul de burse per elev de 3.000 de lei pentru liceele profesionale. (…) Pentru studenţi avem creşteri de 50%, de la 201 de lei per student şi lună, până la 300 lei per student şi lună”, a declarat ministrul Educaţiei miercuri, la finalul şedinţei Guvernului. Proiectele de lege ale învăţământului preuniversitar şi învăţământului superior au puse puse în consultare publică pe site-ul Ministerului Educaţiei, iar propunerile pot fi transmise până pe 24 august, a mai anunţat Sorin Cîmpeanu. Propunerile pot fi transmise pe adresa de e-mail consultare.legieducatie@edu.gov.ro, în intervalul 13 iulie – 24 august.