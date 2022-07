Prima victorie pentru Dinamo în meciurile amicale și prima după retrogradarea în Liga 2 a venit sâmbătă, la Plopeni, 2-1 pentru bucureșteni.

Până la disputa de sâmbăta trecută, de la Plopeni, Dinamo a mai avut alte trei confruntări de verificare, dar pe care le-a pierdut. Întâlnirea cu CSO Plopeni a fost chiar prima pentru ”câinii roșii” cu antrenorul Ovidiu Burcă pe banca tehnică, el fiind numit zilele trecute.

Dinamo a marcat repede în confruntarea de verificare, încă din minutul 5, printr-un jucător venit în această vară, ploieșteanul Valentin Lazăr, care a punctat cu o lovitură de cap din preajma careului mic. Câteva minute mai târziu Lazăr putea face dubla, dar a ratat ținta, pentru ca ulterior formația din Liga 3 să-i dea primele emoții lui Mihai Eşanu. Portarul a salvat echipa cu o intervenție foarte bună, chiar dacă s-a aflat în duel unu la unu cu Ciobanu! David Țone a făcut 2-0 înainte de pauză în Dinamo – CSO Plopeni, dar, replica bună a elevilor lui Daniel Dumitrache, mai ales în repriza secundă, s-a concretizat printr-un gol marcat de CSO Plopeni în minutul 77, Beniamin Lazăr profitând de eroarea unui jucător aflat în probe la Dinamo, Jami Djegherif.

Pentru plopenari, săptămâna aceasta sunt programate alte două partide de verificare, la Dumbrăvești, respectiv cu Petrolul 95.

CSO Plopeni – Dinamo București 1-2

Stadion: Gheorghe Șilaev.

Au marcat: B. Lazăr (77) / V. Lazăr (4), Țone (45)

CSO Plopeni: Georgescu – Niță, R. Alecsandru, Minea, Chejnoiu – C. Vlad, Rusu, Răileanu, Păun – Huza, A. Ciobanu. Au mai jucat: A. Giuroiu, Simionescu, D. Iancu, Bucur, C. Stoica, Dumitru, B. Lazăr, Stanciu, Mario Alexandru. Antrenor: Daniel Dumitrache.

Dinamo: Eșanu – Buleică, D. Țone, Dudea, Amzăr – I. Roșu, N. Roșu – Bordușanu, Bani, V. Lazăr – C. Țîră. După pauză au mai intrat: Fara, Moura, M. Dragomir, M. Zamfir, G. Crețu, Cr. Ionescu, Florescu, D. Dinu, Djegherif, Guillaume. Antrenor: Ovidiu Burcă.