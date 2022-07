CSM Petrolul Ploieşti se va baza, în ediţia 2022-2023 a Ligii Naţionale de Baschet Masculin, pe un conducător de joc cu experienţă, americanul Kwamain Mitchell semnând un contract valabil pentru sezonul ce va debuta în luna septembrie!

Născut în Milwaukee, Mitchell (180 cm, 81 kg) va împlini anul acesta, pe 23 septembrie, 33 de ani şi vine de la campioana Elveţiei, Fribourg Olympic, pentru care a jucat în sezonul trecut în 36 din cele 37 de partide de campionat (35-2), contribuind, în 24.5 minute/joc, cu medii de 9.7 puncte, 3.6 pase decisive şi 2.1 recuperări. A jucat cu Fribourg şi în calificările Basketball Champions League, în grupa de la Peristeri, din care a făcut parte şi campioana României, U-BT Cluj-Napoca. Mitchell a înscris câte 9 puncte în cele două partide din Grecia: semifinala cu KK Split (76-67 pentru Fribourg) şi, apoi, finala pierdută în faţa clujenilor, scor 64-77.

Absolvent al Universităţii din St. Louis (2008-2013), a jucat în Europa pentru Usti nad Labem (Cehia, 2013-2014, 22.6 puncte/meci, 5.7 pase decisive/meci), AZS Polfarmex Kutno (Polonia, 2014-2014, 19.4 puncte/meci), Ventspils (Letonia, 2015-2016, 7.8 puncte/meci), Valmiera (Letonia, 2015-2016, 11 puncte/meci), Nantes Atlantique (Franţa, ProB, 2016-2017, 9.1 puncte/meci), JA Vichy Clermont Metropole (Franţa, ProB, 2017-2018, 11.8 puncte/meci), Spartak Vladivostok (Rusia, Superliga 1 2019-2020, 15.2 puncte/meci), Mladost Zemun (Serbia, 2020-2021, 12 puncte/meci şi, în ABA League, 12.5 puncte/meci) şi Fribourg Olympic (Elveţia, 2021-2022, 9.7 puncte/meci).

Are, totodată, numeroase premii individuale obţinute în Europa, cum ar fi „jucătorul anului” în Cehia, în 2014 (participant şi la All Star Game) sau „jucătorul anului” şi MVP al Finalei din 2016 în Letonia, unde a fost campion cu Valmiera.

„Este un jucător cu spirit de învingător, majoritatea echipelor pentru care a jucat luptându-se pentru obiective importante, precum titlul de campioană sau promovarea, cazul puternicului campionat al Franţei – ProB. Vine din postura de campion al Elveţiei, a fost om de bază la toate echipele la care a evoluat şi, la aproape 33 de ani, posedă o experienţă de care echipa noastră cred că are nevoie în perspectiva unui sezon ce se anunţă mult mai dificil decât precedentul”, a declarat coordonatorul secţiei de baschet a clubului, Ionuţ Ivan, despre cel mai recent transfer al echipei de baschet seniori CSM Petrolul Ploieşti.

Kwamain Mitchell este cel de-al treilea jucător străin ce va evolua pentru echipa noastră în sezonul viitor, primii doi „semnaţi” fiind Kenney Funderburk (shooting guard, 30 ani, SUA) şi Veljko Brkic (pivot, 27 ani, SRB). CSM Petrolul Ploieşti mai are înţelegeri cu Octavian Popa Calotă, Christian Chiţu şi Bogdan Ştefan Popa, cărora li se adaugă tinerii Codruţ Dinu, George Angelian, Robert Pătraru, Odysseas Iancu şi Mihai Comănescu.