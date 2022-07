Actrița britanică Emilia Clarke, faimoasă pentru interpretarea rolului lui Daenerys Targaryen în serialul „Game of Thrones” difuzat de HBO, spune că și-a pierdut „o porțiune deloc mică” din creier din cauza a două anevrisme cerebrale, relatează futurism.com, potrivit Hotnews. Clarke a spus însă că, mulțumită medicilor, ea și-a revenit aproape complet, excepție făcând porțiunile de materie cenușie înlăturate în timpul operațiilor la care a fost supusă în urma accidentelor vasculare pe care le-a suferit în timpul filmărilor.

„Lipsește o porțiune deloc mică. Ceea ce mă face mereu să râd…Practic, atacurile cerebrale duc la pierderea unei bucăți din creierul tău imediat după ce acesta nu primește sânge timp de o secundă”, a declarat ea într-un interviu acordat BBC. „Așa că sângele găsește o altă rută să treacă, dar apoi orice bucățică lipsă este pierdută”, a adăugat ea.

Clarke a vorbit și cât de înspăimântătoare și dureroase au fost ambele experiențe. Potrivit centrului medical Mount Sinai, cei care supraviețuiesc unor anevrisme cerebrale se confruntă adesea cu probleme neurologice pentru majoritatea vieților lor.

Clarke a vorbit pentru prima dată despre problemele sale medicale în timpul unui interviu acordat în 2019 jurnaliștilor de la The New Yorker, ea povestind că după primul incident nu și-a putut aminti nici măcar numele. Într-un interviu separat acordat în urmă cu 3 ani ea a dezvăluit și că a fost constrânsă să apară în unele scene nuddin „Game of Thrones”.