Hipodromul Ploieşti a fost gazda unei noi reuniuni hipice, nu mai puțin de şase curse- dintre care trei de galop şi trei de trap- fiind incluse în programul evenimentului ce a debutat la ora 10.00.

Ziua a fost deschisă de o cursă de galop extrem de interesantă, cu şapte cai din rasa pur sânge arab la start, ce s-au întrecut pentru premii totale în valoare de 25.000 lei, puse la bătaie de Federaţia Hipică Română cu sprijinul sponsorilor ce dau, de altfel, numele cursei: Premiul Wathba Stallions Cup 2. S-a impus favoritul Aquila Nera, jocheu Valentin Atanasov, sub privirile Excelenţelor Sale doamna Mahrah Alshaya Al-Ali, însărcinat cu afaceri al Ambasadei Emiratelor Arabe Unite în România şi domnul Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Emiratelor Arabe Unite în Ucraina, Ambasador Nerezident în Republica Moldova, Ing. Salem Ahmed AlKaabi, care au şi efectuat, de altfel, festivitatea de premiere.

Cele două curse de galop organizate în parteneriat cu Jockey Club Român au avut, şi ele, desfăşurări spectaculoase, dar şi un numitor comun: jocheul Valentin Atanasov, care s-a impus cu Upper Rebel în „Premiul de Vară Jockey Club” şi cu Mister Five Euro în „Premiul Firdaussi”, bulgarul câștigând, ca jocheu, tot ceea ce se poate. Festivităţile de premiere ale celor două întreceri au fost oficiate de reprezentanţi ai Jockey Club: Constantin Şerban Cantacuzino (membru) şi Răsvan Cernat (vicepreşedinte).

Dintre cursele de trap ale zilei, cea mai atractivă a fost cea dotată cu Premiul Rebela, care a avut la start cam cei mai buni cai ai momentului şi a oferit, cum era de aşteptat, un final strâns, cu armăsarul Dolce Dorel, condus de Cristian Slate, câştigător la limită în faţa iepei Hera Yamm, ce l-a avut în sulky pe Sorin Mocanu. Festivitatea de premiere a fost oficiată de maestrul emerit al sportului, Titi Tudor, de doi dintre componenţii formaţiei de muzică medievală Lupus Dacus, Andrei Moţ şi Marcel Sâpcu, şi de Cătălin Şerban, co-preşedinte al Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei.

În celelalte două curse de trap ale zilei s-au impus Junkie (Premiul Bebeta) şi Neo Jet (Premiul Romaniţa), fiind de remarcat că, după o perioadă în care cursele de trap au fost demonstrative, de data aceasta a existat un fond de premiere- 3.500 de lei- provenit din sponsorizări.

Altfel, cei prezenţi în tribune au putut asista, într-una dintre pauze, la o demonstraţie oferită de sportivii secţiei de box a CSM Ploieşti, conduşi de Titi Tudor şi Adrian Pîrlogea, dar şi de componenţi ai Centrului Olimpic al României, care se află în aceste zile în cantonament la Cornu şi au venit la Ploieşti însoţiţi de antrenorii George Perţea şi Gheorghe Biea. Tot în localitatea prahoveană se pregăteşte şi lotul naţional de cadeţi al României condus de Titi Tudor, în perspectiva Campionatelor Europene ce vor avea loc în luna august, în Turcia.

Reuniunea hipică a fost dedicată memoriei Reginei Maria, 18 iulie, comemorându-se 84 de ani de la trecerea la cele veşnice a Alteţei Sale Regale. Familia ­Regală a fost extrem de apropiată de fenomenul hipic, Regele Carol I fiind preşedintele al Jockey Clubului Român încă de la înfiinţare, din 1875.

De altfel, toţi Regii României au fost, în timp, preşedinţi ai Jockey Club, unul dintre partenerii Complexului Hipodrom la evenimentul de mâine. Regina Maria a moştenit pasiunea şi a trăit toată viaţa înconjurată de cai, fiind o prezenţă constantă pe Hipodromul Băneasa, alături de ceilalţi membri ai Casei Regale. Anul acesta, sărbătorim pe 15 octombrie Centenarul Încoronării Majestăţilor Lor Regele Ferdinand şi Regina Maria, Suveranii României Mari.

Ca de obicei, cei mai mici dintre spectatori s-au putut plimba gratuit cu calul Mokka, având, totodată, amenajat un „fun corner” unde s-au putut juca sub sub atenta supraveghere a angajaţilor Complex Hipodrom.

În holul central a fost amenajată o expoziţie de picturi realizate de elevi ai Colegiului de Artă Carmen Sylva sub coordonarea profesorilor Georgiana Tudor, Rita Bădulescu, Liliana Marin şi Iulia Ignat. Oaspeţii au fost întâmpinaţi pe acorduri de pian oferite de Daniel Dumitraşcu, un tânăr pianist extrem de talentat ce a debutat ca solist la vârsta de 16 ani alături de orchestra Filarmonicii „Paul Constantinescu” şi este bursier al Fundaţiei Regale, al programului Sonoro şi al Uniunii Muzicienilor Interpreţi din România.

Cu prilejul reuniunii de duminică, Complex Hipodrom a continuat concursul pentru cei prezenţi în tribună şi au acces la Instagram! Astfel, dacă ai fost pe hipodrom şi ai o poză care crezi că poate fi premiată de către noi (cu prietenii, familia, căluţii sau orice altceva interesant) posteaz-o pe Instagram pe story sau pe feed şi tăguieşte-ne cu @hipodromulploiesti! Premiile puse în joc de Complex Hipodrom sunt următoarele: locul 1 – o şedinţă de iniţiere în tainele călăriei la centrul de echitaţie Luna Horse; locul al 2-lea – o plimbare în sulky sub îndrumarea unui driver profesionist.

La sfârșitul acestei săptămâni Hipodromul va fi ”animat”, din nou, de această dată cu o reuniune de trap – Cupa ”Sultan”.