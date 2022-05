Violeta Stoica

Un important proiect de cercetare, o premieră la nivel mondial, în care este implicată și Uzina Mecanică Plopeni, se află în ultima fază de omologare înaintea producției de serie. Vineri, 29 aprilie, a fost testat, la Plopeni, prototipul unui proiectil destinat aruncătorului AG9, la eveniment fiind prezent, alături de reprezentanții UM Plopeni și ai MApN, și ministrul Economiei, Florin Spătaru. Este vorba despre muniție realizată în urma a trei ani de cercetări efectuate de specialiștii Centrului de Cercetare şi Inovare pentru Apărare CBRN şi Ecologie din cadrul Agenţiei pentru tehnică şi tehnologii militare din MApN, în colaborare cu ROMARM, respectiv cu UM Mija și UM Plopeni.

Căpitanul Ovidiu Iorga, şeful laboratorului Muniţie şi explozivi al Centrului de Cercetare şi Inovare pentru Apărare CBRN şi Ecologie din cadrul Agenţiei pentru tehnică şi tehnologii militare din MApN, a declarat că proiectul a demarat în anul 2019, în cadrul Centrului de Cercetare şi Inovare pentru Apărare CBRN şi Ecologie din Agenţia pentru tehnică şi tehnologii militare şi, cu ocazia unei finanţări şi a unei competiţii a Ministerului Cercetării, s-a realizat un transfer tehnologic pe parcursul anilor 2020-2022.

„În această etapă ne aflăm în faza finală de omologare a produsului şi transferul către fabricaţia de serie la Romarm. Muniţia are deosebite avantaje şi are caracter de noutate pe plan mondial, fiind pentru prima oară când se combină efectul termobaric cu efectul perforant, maximizând astfel efectul distructiv împotriva blindatelor, în special, şi împotriva altor ţinte întâlnite în mediul urban. Muniţia a fost optimizată şi creată special pentru a răspunde nevoilor actuale în mediul operaţional şi este o armă redutabilă cu o capacitate de foc mult sporită faţă de muniţiile cunoscute până acum” – cpt. Ovidiu Iorga. Ministrul Economiei, Florin Spătaru, a declarat: ”După obţinerea certificatului de omologare din partea MApN, cele două companii din industria de apărare (n.n. – Mija și Plopeni) vor propune acest produs MapN, urmând ca ulterior să se semneze un contract. Ce pot să vă spun este că unităţile amintite sunt pregătite pentru producţia de serie, deci am putea să intrăm în producţie cât mai repede posibil, nu avem nevoie de investiţii suplimentare, doar că acolo va trebui să demarăm discuţiile cu MApN pentru semnarea unui contract efectiv. (…) La UM Plopeni avem o situație destul de dificilă şi financiar. Din câte ştiu de la conducerea companiei, au reuşit şi au securizat un împrumut, urmând să vedem care sunt paşii necesari pentru a duce această companie în stare de profit. (…) Ministerul Economiei este dispus să continue acest program investiţional şi să facem un astfel de demers ţinând cont de importanţa strategică a acestei industrii”.

Potrivit reprezentanților Uzinei Mecanice Plopeni, în prezent, aici mai lucrează doar 300 de angajați, dintre care aproape 50 sunt pensionari care și-au prelungit contractul cu societatea și ar mai fi nevoie de angajarea a încă aproximativ 100 de salariați.