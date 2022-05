Un singur meci în Liga 2 mai are Petrolul în acest sezon, cu Unirea Slobozia, pe teren străin, duminică, de la ora 16:00. Apoi va începe pregătirile pentru abordarea stagiunii care vine, pentru Liga 1, dar, până atunci, chiar și din postura de echipă promovată matematic, formația ploieșteană mai are de apărat blazonul și… locul 1 în clasament!

Cupa și medaliile rezervate campionilor vor ajunge la echipa lui Nae Constantin, 100%, dacă ”lupii galbeni” nu pleacă înfrânți de la Slobozia! Matematic, galben-albaștrii își asigură locul 1 în cazul în care obțin măcar un punct în acest ultim meci, dar- atenție – și ialomițenii au nevoie de puncte, pentru a spera că vor ajunge, miraculos, să susțină un baraj cu promovarea pe masă, contra celor de la Chindia (99%, locul 13 din Liga I).

Astfel, chiar dacă va deplasa rezervele la Slobozia – lucru confirmat după ultima etapă, Petrolul trebuie să se respecte, pentru că, în cazul unui eșec, ”combinat” cu o victorie a celor de la Hermanstadt cu CSA Steaua, atunci celălalt antrenor prahovean ”de liga I”, Marius Măldărășanu, se va clasa pe primul loc!

Nae Constantin are ceva „întrebări“

Chiar dacă zilele acestea sunt rezervate bucuriei, după realizarea promovării, din cauza problemelor cu banii, antrenorul Nicolae Constantin are ceva ”semne de întrebare”. Acesta a cerut asigurări pentru ca problemele să nu persiste și în Liga 1. Antrenorul Petrolului nu se gândește la sumele pe care le are de luat de la echipă, din restanțele adunate de-a lungul campionatului, ci vrea asigurări că bugetul va fi unul care să îi permită să performeze, în funcție de obiective, și în prima divizie.

”Mai am contract cu Petrolul încă un sezon, dar trebuie să vorbim serios zilele următoare despre viitor. Nu mă refer la banii mei, nu m-au interesat prea mult. Când am semnat, am şi transmis să treacă ce salariu sau prime doresc şi pornim treaba. Aş vrea să discutăm despre condiţiile de pregătire, plata la timp a salariilor, strategia de mercato, cine pleacă, cine vine. Nu mă apuc să încep campionatul şi să mă trezesc că mă înjură lumea după trei etape că pierdem şi n-avem echipă competitivă. (n.r. există chiar varianta să renunţaţi?) Există, da, dacă nu mă asigur de anumite garanţii pentru Liga 1”, a declarat Nicolae Constantin, pentru Playsport.

”De asemenea, în cazul în care vine un sponsor nou sau un partener puternic, voi pune deschis pe masă următoarea temă: ce aveţi de gând în privinţa antrenorului, pentru că nu-mi doresc să rămân la echipă doar în virtutea promovării. Dacă şi-ar propune să lucreze cu alt tehnician, nu am nicio problemă. Dar dacă mergem împreună, vreau să existe încredere totală. E doar un scenariu ce spun acum, dar cam acesta e felul în care mi-ar plăcea să judecăm lucrurile în această vară”, a mai declarat Constantin pentru aceeași sursă.

Liga 2 – Play-Off Promovare – Meciurile Etapei 10, ultima a campionatului

Duminică, 16 mai, ora 16,00:

AFC Unirea 04 Slobozia – ACS Petrolul 52

CS Concordia Chiajna – AS FC Universitatea Cluj

AFC Hermannstadt – CSA Steaua Clasament Etapa 10

Petrecere ieri, sărbătoare duminică



Aseară, jucătorii Petrolului au fost invitaţ ii unuia dintre sponsori, MRS Residence, la o petrecere / banchet de final de sezon, de serbare a promovării, jucătorii venind după două zile libere, să celebreze și acest plăcut moment.

De remarcat și că, duminică, undeva la orele 20,30, galben-albaștrii vor reveni de la Slobozia, după ultimul meci, la altă sărbătoare, fanii echipei urmând să aștepte jucătorii, autocarul echipei, în centrul Ploieștiului!