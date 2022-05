La Ploieşti, zilnic sunt înregistrate 100 de solicitări; locuri libere pentru programare în vederea depunerii documentelor sunt abia peste două luni!

N. Dumitrescu

După afluxul mare de solicitări de noi pașapoarte, pe bază de programare, pentru efectuarea de călătorii în străinătate, cereri pe bandă rulantă sunt acum și pentru eliberarea de noi acte de identitate. Acest lucru se înregistrează ca urmare a faptului că, urmare a încetării stării de alertă, persoanele cărora le-au expirat actele de identitate pe perioada pandemiei trebuie să solicite altele noi. Mai exact, persoanele ale căror acte au expirat în perioada stării de alertă introdusă în România în data 15 mai 2020, după două luni de stare de urgență, şi ridicată începând cu data de 9 martie a.c., au obligaţia să le preschimbe până la data de 6 iunie 2022, cel mai târziu. Pentru a fi evitată apariția aglomerației la ghișee, recomandarea autorităților a fost ca preschimbarea actelor de identitate expirate pe perioada aplicării stării de alertă să fie deja demarată și să nu să fie amânată până aproape de luna iunie. Folosirea în continuare a documentelor expirate în perioada în care s-a aplicat starea de alertă din cauza pandemiei de Covid-19 e posibilă fiindcă, așa cum stabilește Legea 55/2020, “valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice, precum și de entitățile private autorizate conform legii se menține pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări”. La Ploiești, de pildă, reprezentanții Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor sunt asaltați de cereri venite din partea acelora care vor să intre în posesia a noi documente. Cererea este foarte mare, zilnic fiind înregistrate câte 100 de solicitări, însă, pentru că depunerea documentelor la sediul din Ploiești se face doar în baza unei programări online, ieri dimineață, de pildă, pentru cele două ghișee, următoarele zile libere disponibile erau peste… două luni!

În cazul municipiului reședință al județului Prahova, așa cum poate vedea oricine accesează site-ul Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor (SPLCEP) Ploiești, depunerea documentelor pentru obținerea actelor de identitate se face doar în baza unei programări online, accesându-se site-ul instituției: http://www.ploiesti.ro/SPCLEP/modulul: “PROGRAMARE ONLINE EVIDENŢA PERSOANELOR” sau direct http://ploiesti.agentiawebmagnat.ro/programare-carte-identitate.html. Numai că aceia care vor să intre în posesia unui act nou de identitate vor trebui să aibă ceva răbdare, întrucât, de pildă, ieri dimineață, pentru cei care doreau să facă o programare, pentru unul dintre cele două ghișee ale Serviciului de Evidență a Persoanelor, următoarele zile disponibile erau abia după două luni de așteptare, respectiv pe 14 și 27 iulie 2022! Așa cum am aflat, ieri, de la directorul executiv al instituției, Cristina Gîdiuță, zilnic se înregistrează câte 100 de solicitări de programare online în vederea depunerii documentelor la sediul instituției. ”Practic, lucrăm la foc continuu, în contextul în care programul de lucru al Serviciului Evidență Informatizată a Persoanelor din cadrul SPLCEP Ploiești este între orele 8.30 – 16.30, de luni până joi, iar vineri, între orele 8.30-14.00”, ne-a declarat interlocutoarea noastră. Oricum, este mai mult decât o certitudine că solicitări ca pe bandă vor mai fi și în următoarea perioadă, având în vedere faptul că, potrivit directorului instituției, peste 10.000 de persoane dintre cele cu domiciliul în localitățile arondate la SPCLEP Ploiești au actele de identitate expirate. La Serviciul Public Local Comunitar Ploiești sunt arondate următoarele localități: Ploieşti, Balta Doamnei, Berceni, Cocorăştii Colţ, Drăgăneşti, Dumbrava, Gherghiţa, Gorgota, Poienarii Burchii, Puchenii Mari, sediul acestuia fiind în Ploiești, pe Bulevardul Independenţei nr.10. De regulă, după depunerea documentelor, persoanele care au solicitat eliberarea unui nou act de identitate intră în posesia lui după zece zile, însă, în caz de urgență și în baza unor acte doveditoare, termenul poate fi redus la jumătate. Pe de altă parte, mai trebuie adăugat faptul că, în cazul în care o persoană se află într-o situație deosebită, există posibilitatea ca programarea pentru depunerea documentelor să se facă și în alt mod, nu neapărat prin intermediul programării on line, un anunț al Direcției Județene Pentru Evidența Persoanelor Prahova, la sediul căruia se află un ghișeu unic, aducând clarificări în acest sens: ”În cazul în care vă aflați într-o situație absolut deosebită și puteți prezenta în susținerea cererii dumneavoastră documente/înscrisuri care să ateste că vă aflați într-o asemenea situație (certificate, adeverințe medicale, contracte de muncă, dosare de examen/ concurs, oferte bancare, programări notariale, bilete de călătorie etc., vă puteți programa la Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Prahova https://www.djep-prahova.ro, la numerele de telefon 0244.302.347/ 0244.302.377 (Ploiești, strada Vasile Lupu nr. 60-62). Numai dacă se confirmă, telefonic, programarea la direcția menționată, persoanele în cauză se pot prezenta la sediul instituției, unde se va achita și contravaloarea actului de identitate”.