• Dăunătorul poate fi combătut și cu ”Ninja”!

N. D.

Potrivit unei notificări transmise de către Oficiul Fitosanitar Prahova către primăriile din județ, prahovenii care au livezi de pruni sunt atenționați asupra pericolului unui dăunător care afectează pomii încă din stadiul de înflorire. Este vorba despre „viespea cu fierăstrău” a prunului care, potrivit reprezentanților instituției menționate, este răspândită în toate zonele mari cultivatoare de pruni din țară, iar atunci când are condiții foarte bune de înmulțire distruge între 30-98% dintre fructe, la soiurile la care înflorirea coincide cu perioada sa de activitate. ”Viespile se hrănesc cu nectarul și polenul florilor de cais, piersic, și când prunul a înflorit, trec pe florile acestuia, unde depun ouă pe spatele sepalelor. Femela face cu ovipozitorul o incizie pe partea interioară a sepalelor sau, uneori, pe receptacul.

Larvele, după ce apar din ouă, pătrund în fruct, unde consumă sâmburele și pulpa din jurul acestuia. Fructul atacat de viespe prezintă la suprafață un orificiu cu contur negru – violaceu. Dacă se secționează un fruct atacat se vede o larvă curbată, alb-murdar, în jurul căreia este un rumeguș negricios cu miros de ploșniță. O viespe depune 80-100 de ouă, iar pe fiecare floare unul – cinci ouă. Viespea prunului are o generație pe an. Dăunătorul iernează în stadiu de larvă, sub coroana pomilor, în sol, la 2-10 cm adâncime”, se arată în notificarea Oficiului Fitosanitar Prahova. Așa cum reiese din document, sunt și remedii de combatere a ”viespei cu fierăstău” a prunului, denumirea unora dintre tratamentele fitosanitare amintind de titlul unor cunoscute filme celebre. ”Tratamentul se recomandă a se efectua când 10-15% din flori au început să-și scuture petalele și să se încheie în 4-5 zile. Pentru combatere, se recomandă tratamentul fitosanitar utilizând unul dintre amestecuri: Decis 25WG – 0,03 kg/ha + ORIUS 25 EW – 0, 05%; Karate Zeon (Ninja) – 0,015% + ALCUPRAL 50PU – 0,2%; FASTER 10 CE – 0, 025% + SIGNUM – 0,5 kg/ha sau alte produse de protecția plantelor omologate”, au precizat cei de la Oficiul Fitosanitar Prahova. Pe de altă parte, au fost recomandate săpatul și aratul solului sub pomi, atât toamna, cât și primăvara devreme, considerate drept proceduri benefice care pot distruge atât o mare parte dintre larvele hibernante, cât și pentru eliminarea rezervei acestui dăunător.

Se recomandă, de asemenea, ca persoanele care vor folosi insecticide să ia toate măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător și să respecte cu strictețe normele de lucru, cele de securitate a muncii, dar , la fel de important, și de protecție a albinelor și animalelor.