O nouă sesiune a programelor „Rabla” şi „Rabla Plus” va debuta pe data de 13 mai, acestea urmând să se adreseze, în premieră, şi instituţiilor publice şi unităţilor administrativ – teritoriale, a anunţat, într-o conferinţă de presă, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM), Laurenţiu-Adrian Neculaescu.

„Pe data de 13 mai se va lansa noua sesiune „Rabla’. Am făcut o reaşezare a bugetelor ţinând cont de cererea şi nevoia pieţei pentru un număr cât mai mare de autovehicule electrice. Am alocat pentru Programul ‘Rabla’ – persoane fizice suma de 335 de milioane de lei, pentru persoane juridice suma de 123 de milioane de lei şi, pentru prima dată, instituţiile publice şi unităţile administrativ-teritoriale vor avea o axă de finanţare doar a lor, a cărei alocare va fi de 50 de milioane de lei. De asemenea, pentru Programul ‘Rabla Plus’ persoane fizice am alocat 262 de milioane de lei, pentru persoanele juridice 190 de milioane de lei, iar instituţiile publice vor avea, de asemenea, 100 de milioane de lei alocate numai în această sesiune”, a declarat Neculaescu. Acesta a adăugat că o altă sesiune a programului „Rabla” va fi organizată „undeva în luna septembrie, tot cu nişte sume destul de consistente”.

„Gândirea noastră este ca, pe viitor, să avem două sesiuni pe an – una în prima parte a anului, iar cea de-a doua în ultima parte a anului”, a menţionat şeful AFM.

La rândul său, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Barna Tanczos, a punctat că România a înregistrat cea mai mare creştere procentuală din Uniunea Europeană a înmatriculărilor de autovehicule electrice, în primele patru luni ale acestui an.

Conform datelor AFM, în 2021, vechimea parcului auto din România era de 16,8 ani, în timp ce, în 2010, se situa la sub 10 ani.