România are o nouă meserie – expert în dezvoltare durabilă; suntem primii în ­Europa, a decla­rat Laszlo Borbely, consilier de stat în Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, citat de Agerpres.

„Avem o rată de ocupare a forţei de muncă, care este cea mai mare din Uniunea Europeană – 21,4%, dar nu avem specialişti, ce am făcut cu educaţia timp de 32 de ani? Noi, în România, la Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, avem o nouă meserie – expert în dezvoltare durabilă – şi suntem primii din Europa care avem o asemenea meserie, din câte am aflat.

O să avem 2.000 de experţi în dezvoltare durabilă până în 2026, primii 150 îi educăm acum printr-un curs post ­universitar în administraţia publică şi nu numai, expert în dezvoltare durabilă în diferite domenii. Haideţi să punem mână de la mână şi să avem experţi în dezvoltare durabilă pe linia agriculturii! Sigur vom fi parteneri (…) Parteneriatul este unul dintre ­cuvintele cheie”, a precizat Borbely, la Conferinţa Naţională dedicată ­Programului „Tineri Lideri pentru Agricultură”.

Acest program urmăreşte pregătirea generaţiei de tineri fermieri pentru: succesiunea afacerii de familie, reprezentarea intereselor fermierilor la nivel european şi naţional, asumarea rolului de lider în propria afacere şi comunitatea rurală, promovarea noilor tehnologii din Agricultura 4.0 şi crearea unei comunităţi de tineri promotori ai inovaţiei şi antreprenoriatului.