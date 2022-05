N.D.

În cadrul expoziției „Leonardo da Vinci – The Machines”, lumea fascinantă a creațiilor tehnice aparținând geniului renascentist, Leonardo da Vinci a prins viață la Castelul Cantacuzino din Bușteni. Deschisă la sfârșitul săptămânii trecute, expoziția – eveniment ce marchează 570 de ani de la nașterea lui Leonardo da Vinci și 111 ani de la inaugurarea Castelului Cantacuzino – va fi disponibilă publicului până pe data de 30.10.2022. Cu această ocazie, potrivit organizatorilor, vizitatorii vor putea admira 45 de mașini proiectate în urmă cu peste 500 de ani de către Leonardo da Vinci și materializate pentru prima oară abia în anul 1970 de către o familie de artiști italieni – în colaborare cu celebrul istoric Carlo Pedretti – pentru Muzeul Leonardo da Vinci Firenze. Exponatele, realizate din lemn, reproduc cu fidelitate schițele și proiectele descoperite în codexurile lui da Vinci, iar publicul va putea, de asemenea, să interacționeze cu 15 dintre aceste mașinării, printre care șurubul lui Arhimede, schimbătorul de viteze sau ciocanul acționat cu came. Alte invenții uimitoare prezente în expoziție sunt: deltaplanul, parașuta, macaraua lui Brunelleschi, fierăstrăul hidraulic sau reflectorul, acestea stând la baza tehnologiilor din zilele noastre. Expoziția, deschisă în cadrul Galeriei de Artă a Castelului Cantacuzino, este grupată în patru categorii: mașini pentru zbor, mașini hidraulice, mașinării și concepte pentru construcții civile, respectiv mașini militare, toate aceste creații tehnice uimind prin ingeniozitatea unui om care a conceput în perioada renascentistă numeroase elemente esențiale funcționării multor obiecte utilizate astăzi în toată lumea. Expoziție aflată în turneu mondial din 2003, sub genericul “Leonardo da Vinci – the Machines”, își continuă, astfel, și în Prahova, la Bușteni, circuitul care a inclus peste 80 de orașe din Europa, Asia, America de Nord și Sud și Australia, stabilind un record de vizitare pentru o expoziție de acest tip și înscriindu-se în galeria marilor evenimente culturale ale lumii. Biletele se achiziționează direct de la intrarea în castel, iar vizitarea expoziției se face în cadrul tururilor ghidate. Castelul Cantacuzino din Bușteni a fost construit în anul 1911, la cererea prințului Gheorghe Grigore Cantacuzino, supranumit “Nababu’”, acesta deservind ca locuință de vară pentru familia nobilului și fiind, la inaugurarea sa, una dintre cele mai moderne construcții din Europa. În anul 2010, aflat în proprietate privată, castelul a fost deschis pentru prima oară spre vizitare, cu scopul de a oferi tuturor doritorilor șansa de a admira o parte din moștenirea Nababului, iar în 2015 a fost inaugurată Galeria de Artă, prima expoziţie fiind dedicată pictorului spaniol Salvador Dali. Au urmat apoi expoziții cu lucrări grafice ale artiştilor Pablo Picasso, Marc Chagall, Vincent van Gogh, Henri Matisse, Henri de Toulouse-Lautrec, dar şi expoziţii de artă contemporană cu lucrări ale unor artiști români, expozițiilor periodice urmându-le altele, în cadrul cărora au fost prezentate opere artistice de rang internațional.