N. Dumitrescu

Ca urmare a unui act legislativ publicat, la sfârșitul săptămânii trecute, în Monitorul Oficial, persoanele care lucrează ca zilieri vor putea fi încadrate într-un nou domeniu de activitate. Astfel, s-a modificat legislația privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, ceea ce va permite acestora să practice, în plus față de lucrările ce le sunt deja accesibile, și activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice. O persoană care muncește cu ziua, în principiu, nu poate activa mai mult de 120 de zile pe an, dar există și domenii exceptate de la această regulă, în care se poate lucra până la 180 de zile anual.

Potrivit informațiilor solicitate reprezentanților Inspectoratului Teritorial de Muncă Prahova, cu o săptămână înainte de sfârșitul lunii aprilie a.c., pe raza judeţului Prahova erau înregistraţi în Registrul Electronic de Evidenţă a Zilierilor 9.427 de zilieri activi, aceștia activând în următoarele domenii: agricultură și servicii anexe; silvicultură (cu excepția exploatărilor forestiere); activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor; publicitate; activități de interpretare artistică și de gestionare a sălilor de spectacole; în hoteluri și alte facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată; activități ale bazelor sportive. ”Zilierul este o persoana fizică, de cetăţenie română sau străină, ce are capacitate de muncă şi care desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, contra unei remuneraţii. Regula obligatorie în materia dreptului muncii este încheierea unui contract individual de muncă, anterior începerii desfăşurării activităţii (indiferent dacă acest contract este încheiat cu normă întreagă sau cu fracţiune de normă), excepţia de la această regulă, prevăzută special pentru activităţi cu caracter ocazional, fiind stipulată în mod expres în Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. În ceea ce privește plata muncii, pentru activitatea executată, zilierul are dreptul la o remuneraţie al cărei cuantum se stabileşte prin negociere directă între părţi. Dar, cuantumul remuneraţiei brute orare stabilite de părţi nu poate fi mai mic decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi se acordă la sfârşitul fiecărei zile de lucru sau la sfârşitul săptămânii. Potrivit inspectorilor de muncă, neînființarea Registrului electronic de evidență a zilierilor, respectiv netransmiterea datelor necesare în termenele legale constituie abatere, se sancționează cu amendă.

De adăugat faptul că, înainte de Paște, potrivit datelor comunicate din baza de date centrală a Inspecției Muncii – gestionarul bazei de date a Registrului Electronic de Evidență a Salariaților – în Prahova erau înregistrați 207.357 de salariați activi. De asemenea, existau 232.038 de contracte individuale de muncă active, din care pe perioadă nedeterminată 214.514, pe perioadă determinată 17.524, numărul contractelor suspendate fiind de 8.941.