George Marin

Junioarele III au avut de înfruntat poate una dintre cele mai bune echipe de la categoria de vârstă respectivă, o nucă tare, o echipă solidă, masivă, cu echilibru mai bun între titulare și rezerve, dar și cu lecții bine făcute și transpuse în teren, demonstrând un registru tactic mai bogat. În plus, Corona a demonstrat un ritm de joc mai rapid, atât în pasarea balonului, cât și în deplasarea pe teren. Noi am avut poarta ușor superioară, ardelencele au avut interi mai buni, cu aruncări puternice de la linia de 9 metri. Nu trebuie să mire pe cineva dacă, peste 6 sau 7 ani, vom vedea jucând în Liga Florilor una sau două fete de la Corona. Situație pe care o dorim și la Ploiești, după ce, nădăjduim, vom ajunge și noi pe prima scenă handbalistică.

De partea noastră, fetele au luptat cât au putut, cu determinare, oboseala făcându-se simțită spre final. Am prezentat deja diferențele între cele două echipe, ambele calificate pentru turneul final al grupelor „Valoare”, acolo unde se decide titlul național, de aceea trebuie să spunem că fetele noastre au meritul de a fi câștigat o repriză.

Prima parte a fost dominată de brașovence, doar portarul Elena Coșerea reușind să le pună ceva stavilă. Jumătate din aruncările apărate au fost în situație de singură cu atacantul. Ea a mai avut de suportat tirul advers de multe ori venit de la distanță fără un minim blocaj ploieștean. În atac, fetele noastre nu au putut specula consistent apărarea avansată propusă de ardelence. Au reușit să obțină patru aruncări de la 7 metri, doar două transformate, au reușit câteva pătrunderi, dar, în același timp, au pierdut și câteva mingi, unele abia câștigate prin recuperări defensive.

Partea a doua a arătat un echilibru înclinat de fetele noastre în ultimele cinci minute. Nu au mai ratat de la 7 metri, au fructificat superioritatea numerică în trei rânduri, iar în apărare au încercat să se apere ceva mai avansat, blocând mai prompt încercările de pătrundere. Și în această perioadă, Elena Coșerea a avut intervenții salutare. Ploieștencele au reușit să cucerească punctul cuvenit reprizei, chiar dacă au primit câteva goluri „gemene”, conlucrarea dintre cele care au constituit un cuplu forte, Ana Șerban (nr. 8) și Denisa Aron (nr. 26), uneori cu ajutorul pivotului care a făcut blocaj, creând deseori poziție liberă de aruncare în partea dreaptă a apărării noastre.

În ultima parte, inspirația ploieștencelor a fost tăiată și de oboseala acumulată, fără succes încercându-se multe pătrunderi prin zona centrală, punct forte al brașovencelor, în timp ce aruncările de la distanță nu au avut izbândă. Dacă adăugăm cele trei aruncări de penalitate ratate și faptul că poarta a fost slab apărată, diferența în favoarea brașovencelor este justificată.

Nu putem trece peste multele eliminări dictate în acest meci: 4 împotriva CSM și 11 împotriva Coronei, brașoveanca Denisa Aron fiind descalificată în minutul 49 pentru trei eliminări. Partida nu a fost chiar atât de dură precum ar arăta cifrele seci, iar experimentatului cuplu gălățean Basso – Tofan abia dacă i se poate imputa ceva. Poate una, hai maximum două eliminări dictate prea ușor. Cu toate acestea, au fost și accidentări, rezultate în special din diferența de forță dată de gabaritul superior al ardelencelor.

Merită remarcată evoluția Alexiei Niță, care a fost accidentată la cot la finalul primei reprize, ulterior a mai suferit o altă contuzie la umăr, dar a fost prezentă în joc cu bune realizări și în atac și în apărare, fiind motorul echipei. La un nivel bun a fost și evoluția Deliei Roșu, dar așteptam mai mult de la Ștefania Ghiță ca și de la Andreea Popescu, cea care, deși a făcut destule lucruri bune (a fost golghetera echipei în acest meci), a avut prea multe aruncări nereușite din poziția de extremă stânga.

CSM Ploiești – CSM Corona Brașov 25-31 (7-11, 12-10, 6-10)

CSM: Elena Coșerea (11 intervenții), Federica Cernat (1), Daria Stan – Eva Petrescu (1 gol), Alexandra Nicolae, Andreea Stoica, Arina Simion (1), Delia Roșu (5), Alexia Niță (6), Andreea Popescu (7), Ștefania Ghiță (5), Bianca Pîrvulescu, Maria Ioniță, Adelina Andrei, Selena Gheorghe, Bianca Gheorghe. Antrenori: Geta Opincariu, Cristian Roșu.