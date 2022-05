Circa 800 de spectatori au fost prezenţi, duminică, în tribunele Complexului Hipodrom pentru a asista la o reuniune hipică atractivă, cu trei curse de galop şi două întreceri demonstrative de trap, „pigmentate” de moment artistice oferite de micii dansatori din cadrul Grupei Briliant, una dintre cele opt grupe de dans ale secţiei Fabis Dancers din cadrul Fabis Art, din Ploieşti. După câteva săptămâni de absență a evenimentelor hipice de pe Hipodrom, publicul spectator a venit în număr mare la eveniment și a savurat fiecare moment, într-o duminică aproape ”perfectă” pentru orice iubitor de sport – dimineață curse de cai pe Hipodrom, apoi curse auto pe Bulevard și, seara, sărbătoarea promovării Petrolului!



Principalul eveniment al zilei, Premiul „Alexandru Marghiloman”, cursă de galop organizată în parteneriat cu Jockey Club Român, a fost extrem de spectaculos, verdictul fiind dat în ultima linie dreaptă, în care armăsarul Ariham ( jocheu Dobrin Lukov) s-a desprins de Upper Rebel, condus de Ivan Ivanov.

Premierea câştigătorului a fost oficiată de doamna Irina Vlăducă-Marghiloman, strănepoata marelui om politic Alexandru Marghiloman, considerat, totodată, „Părintele Hipismului Românesc”, în memoria căruia a fost organizată principala cursă de galop a zilei. Ocupantul locului al 2-lea, Ivan Ivanov, a fost premiat de către viceprimarul Municipiului Ploieşti, Daniel Nicodim, iar Valentin Atanasov, care a venit pe locul al 3-lea cu iapa Lively Lydia, a fost premiat de către Constantin Şerban Cantacuzino, membru al Jockey Club Român.

Reuniunea a debutat cu Premiul „Horseland Dara-Elite”, organizat alături de partenerii de la Federaţia Hipică Română, în care s-a impus armăsarul Alwaadi, condus de Radostin Ivanov, urmat de Aquila Nera (jocheu Valentin Atanasov) şi Shimal (jocheu Nurhay Hamil Zyulkyuf).



Au urmat prima cursă demonstrativă de trap, câştigată de Isyness (în sulky Sorin Mocanu), Premiul “Alexandru Marghiloman”, a doua cursă demonstrativă de trap, în care s-a impus General de Bry (în sulky Adrian Marciu) şi, la final, Premiul „Regele Ferdinand I al României”, o altă întrecere de galop spectaculoasă, organizată în parteneriat cu Jockey Club Român. Câştig de cauză în ultima cursă a avut Mister Five Euro, murgul condus de Valentin Atanasov detaşându-se clar de urmăritoarele Eller Brook (jocheu Virgil Ion Munteanu) şi Bay Watching (jocheu Bology Szabolcs). Festivitatea de premiere a fost oficiată de Răsvan Cernat, vicepreşedinte al Jockey Club Român, doamna Irina Vlăducă-Marghiloman, domnul Constantin Toma, primar al Municipiului Buzău şi preşedinte executiv al Asociaţiei Municipiilor din România, precum şi de Constantin Şerban Cantacuzino.

Pe toată durata reuniunii, cei mai mici dintre spectatori s-au putut plimba gratuit cu calul Mokka, având, totodată, amenajat un „fun corner” unde s-au putut juca sub sub atenta supraveghere a angajaţilor Complex Hipodrom.