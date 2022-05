Cel mai bine păstrat secret al succesului de Warren Buffett este arta de a citi, de a ține minte și de a reține mai multe cărți.

„Stau în biroul meu și citesc toată ziua.” Așa își descrie ziua Warren Buffett, unul dintre cei mai de succes oameni din lumea afacerilor.

El îi sfătuiește pe toți să citească mai mult, iar acesta este cu siguranță un obiectiv pe care îl putem susține cu toții. Îmbunătățirile noastre personale revin în mod regulat la cărți de citit, așa că ne propunem să citim mai mult și să facem din lectură un obicei. Ne imaginăm că și voi sunteți în aceeași barcă. A citi mai mult este una dintre cele mai comune ambiții ale noastre. Așadar, cum o facem? Și ce facem cu toate aceste informații odată ce le avem?

A citi mai mult și a ține minte totul este o discuție cu o mulțime de straturi diferite și o mulțime de posibilități interesante. Dar, mai întâi, să stabilim câteva linii de bază.

Cât de repede citiți?

Una dintre scurtăturile evidente pentru a citi mai multe carti de citit este să o faceți mai repede. Acesta este probabil primul loc în care mulți dintre noi ar căuta un câștig rapid în rutina noastră de lectură.

Deci, cât de repede citiți? Staples, lanțul de magazine de aprovizionare pentru birouri a colectat date despre viteza de citire ca parte a unei campanii publicitare pentru vânzarea de cititoare electronice. Campania a inclus, de asemenea, un instrument de citire rapidă, care este încă disponibil pentru a fi încercat. Dați-i drumul și faceți testul pentru a vedea cât de repede citiți.

Testul de citire rapidă de la Staples include date despre cum se situează alte categorii demografice în ceea ce privește numărul de cuvinte pe minut. Potrivit Staples, adultul mediu citește 300 de cuvinte pe minut.

Este cititul mai rapid întotdeauna soluția corectă pentru obiectivul de a citi mai mult? Nu întotdeauna. Înțelegerea contează în continuare, iar unele rapoarte spun că cititul rapid sau cititul cu atenție duce la uitarea detaliilor și la o slabă retenție. Cu toate acestea, dacă vă puteți crește marginal numărul de cuvinte pe minut, menținând în același timp înțelegerea lecturii, acest lucru poate aduce cu siguranță dividende în încercarea de a citi mai multe cărți de citit.

Există și un alt mod de a privi problema cititului mai mult.

Cât de mult citiți?

Există cititul rapid și apoi cititul mult. O combinație a celor două va fi cea mai bună modalitate de a vă supraîncărca rutina de lectură de cărți de citit, dar fiecare dintre ele este valoroasă de una singură. De fapt, pentru mulți oameni, nu este vorba despre contratimpul de a parcurge de la un capăt la altul o carte sau o poveste, ci mai degrabă despre povestea în sine. Cititul rapid nu prea ajută atunci când citiți de plăcere.

În acest sens, dorința de a citi mai mult ar putea însemna pur și simplu să aveți mai mult timp pentru a citi și să citiți mai mult conținut – cărți, reviste, articole, postări pe blog – în ansamblu.

Să începem cu o bază de referință pentru lectură. Câte cărți citiți pe an? Un studiu realizat în 2012 de Pew Research Center a constatat că adulții citesc în medie 17 cărți în fiecare an.

Cuvântul cheie aici este „medie”. Există extreme uriașe la ambele capete, atât cei care citesc mult mai mult de 17 cărți pe an, cât și cei care citesc mult mai puțin, cum ar fi zero. Același studiu a constatat că 19% dintre oameni nu citesc nicio carte. Un sondaj Huffington Post/YouGov din 2013 a arătat că acest număr ar putea fi chiar mai mare: 28% dintre oameni nu au citit nicio carte în ultimul an.

Faceți-vă timp

Shane Parrish, de pe blogul Farnam Street, a citit 14 cărți în luna martie, și abordează astfel de totaluri uriașe lună de lună. Cum reușește? Face din asta o prioritate și își taie timp din alte activități.

Dacă discutăm în termeni de cifre brute, o persoană obișnuită se uită la televizor 35 de ore pe săptămână, timpul mediu de navetă este de o oră pe zi dus-întors și puteți petrece cel puțin încă o oră pe săptămână pentru cumpărături.

În total, asta înseamnă un total de 43 de ore pe săptămână, iar cel puțin o parte din ele ar putea fi petrecute citind cărți.

Cumpărați un e-reader

În cadrul aceluiași studiu de cercetare care a arătat obiceiurile de lectură ale oamenilor, cercetătorii au observat, de asemenea, că cititorul mediu de cărți online electronice citește 24 de cărți într-un an, în comparație cu o persoană fără e-reader care citește în medie 15 cărți.

Ai putea citi cu adevărat nouă cărți în plus pe an doar prin achiziționarea unui e-reader?

Cu siguranță, tehnologia este menită să fie ușor de utilizat, portabilă și convenabilă. Numai acești factori ar putea facilita petrecerea mai mult timp citind atunci când aveți un minut liber. Aceste minute libere s-ar putea să nu însumeze nouă cărți pe an, dar tot va fi timp bine petrecut.