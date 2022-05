Poliţiştii din Urlaţi, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vălenii de Munte, efectuează în prezent cercetări într-un dosar penal ce are ca obiect comiterea infracţiunii de furt calificat.

Speţa este prezentată de către reprezentanţii poliţiei prahovene astfel: «La data de 7 mai a.c., în jurul orei 23.00, angajaţi din cadrul Poliției orașului Urlați au fost sesizați de către un bărbat din comuna Fântânele că mai multe persoane sustrag combustibil din utilajele folosite pentru reabilitarea DJ 102 K, care erau parcate la ieșirea din localitate și aparțineau unei societăți comerciale din comuna Mănești. În baza sesizării, s-a constituit echipa operativă, iar în urma investigațiilor efectuate polițiștii au reușit depistarea persoanelor bănuite – trei bărbaţi cu vârstele de 32, 51 şi 67 de ani -, care se deplasau cu autoturismul, pe raza comunei Ceptura.

În urma controlului, în portbagajul acestuia au fost descoperite cinci recipiente din plastic, a câte 20 de litri fiecare, cu produs lichid ( posibil combustibil).

Cei trei bărbați au fost conduși la sediul unității de poliție pentru audieri.

În baza probatoriului administrat, față de cei trei bărbați a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore (…).

În cauză, cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat”.