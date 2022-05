Băncile au acordat credite noi populaţiei şi companiilor în 2020 şi 2021 în valoare de 195 de miliarde de lei, în condiţiile în care soldul creditului neguvernamental era la finele lunii decembrie la 330 miliarde de lei, a declarat Gabriela Folcuţ, director executiv la Asociaţia Română a Băncilor (ARB), potrivit Agerpres.

„La nivel de sistem, în 2020 şi 2021 volumul creditelor noi acordate de bănci populaţiei şi companiilor s-a cifrat la 195 de miliarde de lei, în condiţiile în care soldul total al creditului neguvernamental era la finele lunii decembrie la 330 de miliarde de lei. Practic, numai în 2021 s-au acordat credite noi cât o treime din ­soldul creditului neguvernamental”, a declarat Gabriela Folcuţ, la „Financial Forum 2022”, organizat de The Diplomat.

Ea a spus că activitatea de digitalizare pentru bănci nu a început în pandemie, ci cu mult înainte, dar în perioada 2020 – 2021 s-a simţit o oarecare accelerare şi din perspectiva investiţiilor, de aproximativ 2 miliarde de lei pentru primele 15 bănci după cota de piaţă.

„Noi, la Asociaţia Română a Băncilor, am cercetat zona aceasta şi am constatat că după primul an de pandemie am avut deja 47% dintre consumatori care au apelat la serviciile şi produsele bancare online, 100% online. 19% au mers atât pe online, cât şi pe offline, şi un procent de 34%, care este dedicat interacţiunii fizice cu banca şi ca atare este partea aceea care probabil pe termen scurt şi mediu, poate şi pe lung, va rămâne dedicată interacţiunii cu funcţionarul bancar”, a afirmat Gabriela Folcuţ.