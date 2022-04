N.D.

Filarmonica ”Paul Constantinescu” din Ploieşti sărbătorește ”Ziua Internațională a Jazz-ului” printr- un concert de excepție. Este vorba despre concertul “Songs of a Quiet Bird”, susținut de Ana Dubyk (voce), alături de Răzvan Cojanu (bas), Sorin Zlat Jazz Artist (pian) și Tavi Scurtu (tobe), ce va avea loc pe data de 30 aprilie a.c., de la ora 19.00, pe scena sălii “Ion Baciu”. Potrivit conducerii filarmonicii ploieștene, în cadrul acestui eveniment sunt incluse piese ce încorporează experiențele pe care le-a avut solista Ana Dubyk în ultimii ani, de la piesa «Silence in Petrila», la «Birds» și ”Magic Moonrise”, compozițiile acesteia fiind descrieri ale unor povești la care a luat parte ori pe care a avut ocazia să le observe de-a lungul timpului. De precizat că Ziua Internaţională a Jazz-ului este sărbătorită pe 30 aprilie, această formă importantă de artă fiind celebrată în fiecare an pentru a crea un dialog universal al păcii, al respectului între culturi şi al înţelegerii, pentru eradicarea discriminării, promovarea libertăţii de exprimare, dar şi pentru a reuni comunităţi, artişti şi pasionaţi de jazz din toate colţurile lumii. Ziua Internaţională a Jazz-ului a fost proclamată de UNESCO în noiembrie 2011, iar prima ediţie a fost marcată de UNESCO şi Institutul Thelonious Monk de Jazz în 2012, prin organizarea a trei concerte susţinute la Paris, la sediul mondial al UNESCO, la «Congo Square» din New ­Orleans, locul de naştere al jazz-ului, şi la Sala Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite de la New York, concertele reunind ­artişti de renume mondial.